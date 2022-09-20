https://ria.ru/20220920/nato-1818170551.html

Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией

Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией - РИА Новости, 20.09.2022

Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией

Военная и финансовая помощь Украине не означает, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, заявил в интервью порталу ERR председатель военного комитета... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:19

2022-09-20T15:19

2022-09-20T17:01

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Украине не означает, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, заявил в интервью порталу ERR председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.По словам адмирала, альянс долгое время считал Москву партнером, несмотря на разногласия. При этом он заявил, что "сейчас Россия представляет собой прямую угрозу". Бауэр отметил, что для НАТО сейчас важно добиться того, чтобы Украина продолжала борьбу. "Чтобы мы были готовы на своей территории, если русские соберутся что-то организовать против НАТО. Я думаю, что на данный момент это хороший тест, чтобы убедиться, что все происходит вовремя, что мы защищаем Украину столько времени, сколько необходимо", — считает он.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220909/nato-1815654464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, ситуация в днр и лнр, джо байден, украина, москва