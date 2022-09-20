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Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией - РИА Новости, 20.09.2022
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Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией
Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией - РИА Новости, 20.09.2022
Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией
Военная и финансовая помощь Украине не означает, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, заявил в интервью порталу ERR председатель военного комитета... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:19
2022-09-20T17:01
в мире
россия
нато
ситуация в днр и лнр
джо байден
украина
москва
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Украине не означает, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, заявил в интервью порталу ERR председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.По словам адмирала, альянс долгое время считал Москву партнером, несмотря на разногласия. При этом он заявил, что "сейчас Россия представляет собой прямую угрозу". Бауэр отметил, что для НАТО сейчас важно добиться того, чтобы Украина продолжала борьбу. "Чтобы мы были готовы на своей территории, если русские соберутся что-то организовать против НАТО. Я думаю, что на данный момент это хороший тест, чтобы убедиться, что все происходит вовремя, что мы защищаем Украину столько времени, сколько необходимо", — считает он.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, россия, нато, ситуация в днр и лнр, джо байден, украина, москва
В мире, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Джо Байден, Украина, Москва
15:19 20.09.2022 (обновлено: 17:01 20.09.2022)
 
Руководство НАТО заявило, что не воюет с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр: альянс не воюет с Россией, несмотря на помощь Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Украине не означает, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, заявил в интервью порталу ERR председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.
"Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией", — подчеркнул он.
По словам адмирала, альянс долгое время считал Москву партнером, несмотря на разногласия. При этом он заявил, что "сейчас Россия представляет собой прямую угрозу". Бауэр отметил, что для НАТО сейчас важно добиться того, чтобы Украина продолжала борьбу.
"Чтобы мы были готовы на своей территории, если русские соберутся что-то организовать против НАТО. Я думаю, что на данный момент это хороший тест, чтобы убедиться, что все происходит вовремя, что мы защищаем Украину столько времени, сколько необходимо", — считает он.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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