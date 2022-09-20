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Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО - РИА Новости, 20.09.2022
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Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО
Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО - РИА Новости, 20.09.2022
Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО
Жители города Чинкшор в румынском уезде Брассов заблокировали проезд для военных грузовиков, которые участвуют в строительстве базы НАТО поблизости, поскольку... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:00
2022-09-20T14:08
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Жители города Чинкшор в румынском уезде Брассов заблокировали проезд для военных грузовиков, которые участвуют в строительстве базы НАТО поблизости, поскольку опасаются за сохранность моста, сообщает телеканал TVR."В Брашове колонна с военной техникой застряла на мосту в городе Чинкшор. Сытые по горло постоянным движением грузовиков, жители деревни поставили бетонные блоки на пути машин. Мост является одним из немногих подъездных путей к полигону в Чинку, где ведутся работы по строительству базы для боевой группы НАТО", - сообщает телеканал.По мосту может передвигаться только транспорт весом не более 12 тонн, однако министерство обороны направляло по нему грузовики, которые перевозили в том числе и 60-тонные танки. Чтобы их остановить, местные жители постоянно устанавливают бетонные блоки, а мэрия их убирает. Во вторник таким образом была заблокирована группа из восьми французских грузовиков.Жители города отмечают, что если мост разрушится, то они могут остаться без подъездных дорог, поскольку еще один мост поблизости уже был закрыт на снос.
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в мире, румыния, нато
В мире, Румыния, НАТО
14:00 20.09.2022 (обновлено: 14:08 20.09.2022)
 
Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО

Жители румынского Чинкшора заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Жители города Чинкшор в румынском уезде Брассов заблокировали проезд для военных грузовиков, которые участвуют в строительстве базы НАТО поблизости, поскольку опасаются за сохранность моста, сообщает телеканал TVR.
"В Брашове колонна с военной техникой застряла на мосту в городе Чинкшор. Сытые по горло постоянным движением грузовиков, жители деревни поставили бетонные блоки на пути машин. Мост является одним из немногих подъездных путей к полигону в Чинку, где ведутся работы по строительству базы для боевой группы НАТО", - сообщает телеканал.
По мосту может передвигаться только транспорт весом не более 12 тонн, однако министерство обороны направляло по нему грузовики, которые перевозили в том числе и 60-тонные танки. Чтобы их остановить, местные жители постоянно устанавливают бетонные блоки, а мэрия их убирает. Во вторник таким образом была заблокирована группа из восьми французских грузовиков.
Жители города отмечают, что если мост разрушится, то они могут остаться без подъездных дорог, поскольку еще один мост поблизости уже был закрыт на снос.

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