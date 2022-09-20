https://ria.ru/20220920/nato-1818131745.html

Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО

Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО - РИА Новости, 20.09.2022

Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, которые строят базу НАТО

Жители города Чинкшор в румынском уезде Брассов заблокировали проезд для военных грузовиков, которые участвуют в строительстве базы НАТО поблизости, поскольку... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:00

2022-09-20T14:00

2022-09-20T14:08

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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Жители города Чинкшор в румынском уезде Брассов заблокировали проезд для военных грузовиков, которые участвуют в строительстве базы НАТО поблизости, поскольку опасаются за сохранность моста, сообщает телеканал TVR."В Брашове колонна с военной техникой застряла на мосту в городе Чинкшор. Сытые по горло постоянным движением грузовиков, жители деревни поставили бетонные блоки на пути машин. Мост является одним из немногих подъездных путей к полигону в Чинку, где ведутся работы по строительству базы для боевой группы НАТО", - сообщает телеканал.По мосту может передвигаться только транспорт весом не более 12 тонн, однако министерство обороны направляло по нему грузовики, которые перевозили в том числе и 60-тонные танки. Чтобы их остановить, местные жители постоянно устанавливают бетонные блоки, а мэрия их убирает. Во вторник таким образом была заблокирована группа из восьми французских грузовиков.Жители города отмечают, что если мост разрушится, то они могут остаться без подъездных дорог, поскольку еще один мост поблизости уже был закрыт на снос.

https://ria.ru/20220901/nato-1813676505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, румыния, нато