https://ria.ru/20220920/nastuplenie-1818189941.html
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области
Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:07
2022-09-20T16:07
2022-09-20T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Была попытка наступления в районе Орехова. Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, из тех, кто шел впереди в атаку, никто не остался в живых."Те, кто побежал вовремя назад, сохранили себе жизни", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
16:07 20.09.2022 (обновлено: 16:15 20.09.2022)
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области
Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Была попытка наступления в районе Орехова. Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, из тех, кто шел впереди в атаку, никто не остался в живых.
"Те, кто побежал вовремя назад, сохранили себе жизни", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.