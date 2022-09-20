Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/nastuplenie-1818189941.html
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области
Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:07
2022-09-20T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b73c3cab273d6dd2d64499c366f2368a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Была попытка наступления в районе Орехова. Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, из тех, кто шел впереди в атаку, никто не остался в живых."Те, кто побежал вовремя назад, сохранили себе жизни", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815593874_491:0:3220:2047_1920x0_80_0_0_000afa1721dfc844320c0a3a240434af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
16:07 20.09.2022 (обновлено: 16:15 20.09.2022)
 
Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области

Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Была попытка наступления в районе Орехова. Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, из тех, кто шел впереди в атаку, никто не остался в живых.
"Те, кто побежал вовремя назад, сохранили себе жизни", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Стела на въезде в город Изюм - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала