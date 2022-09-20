https://ria.ru/20220920/nastuplenie-1818189941.html

Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области

Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска предприняли попытку наступления в Запорожской области

Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:07

2022-09-20T16:07

2022-09-20T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, она пресечена, отработала артиллерия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Была попытка наступления в районе Орехова. Погибли как минимум десятки боевиков Зеленского, уничтожена военная техника. Попытка наступления была пресечена на корню. Отработала наша артиллерия: и тяжелая артиллерия, и минометы", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, из тех, кто шел впереди в атаку, никто не остался в живых."Те, кто побежал вовремя назад, сохранили себе жизни", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины