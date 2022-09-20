https://ria.ru/20220920/nalog-1818126347.html
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио - РИА Новости, 20.09.2022
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио
Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:45
2022-09-20T13:45
2022-09-20T13:45
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кристиан линднер
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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком телевидении трех трансляций с похорон британской королевы."Тот факт, что ARD, ZDF и Phoenix в прямом эфире и параллельно транслировали похороны королевы из Лондона, и каждый из них с собственным персоналом находились в Лондоне, ясно показывает, что существует значительный потенциал для экономии", — сказал Линднер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.Приостановка повышения сборов облегчила бы жизнь людей во время текущего роста цен, отметил он. В то же время это послужило бы стимулом для общественного вещания сократить штат и "сосредоточиться на своей основной миссии", добавил Линднер.Ранее Линднер выступил за ограничение зарплат директоров общественных СМИ Германии, так как, по его мнению, медиа-менеджеры не должны получать зарплату больше, чем канцлер ФРГ. Его предложения прозвучали на фоне коррупционного скандала с председателем совета управляющих первой программы немецкого телевидения ARD и директором телерадиокомпании RBB Патриции Шлезингер.В Германии с каждого домохозяйства взимается так называемый Rundfunkbeitrag – налог, с которого финансируется общественное телевидение и радио. Сам факт того, что сбор налога ведётся вне зависимости от того, потребляют ли люди продукцию телерадиовещательных программ, уже много лет вызывает недовольство у многих граждан в ФРГ.В прошлом году немецкое общественное телерадиовещание посредством конституционной жалобы добилось увеличения сбора на 86 центов до 18,36 евро с каждого домохозяйства ежемесячно.
https://ria.ru/20220919/germaniya-1817928251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кристиан линднер, лондон, министерство финансов германии, ard, германия
В мире, Кристиан Линднер, Лондон, Министерство финансов Германии, ARD, Германия
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио
Минфин Германии предложил заморозить рост налога с жителей на ТВ и радио
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком телевидении трех трансляций с похорон британской королевы.
"Тот факт, что ARD
, ZDF и Phoenix в прямом эфире и параллельно транслировали похороны королевы из Лондона
, и каждый из них с собственным персоналом находились в Лондоне, ясно показывает, что существует значительный потенциал для экономии", — сказал Линднер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.
Приостановка повышения сборов облегчила бы жизнь людей во время текущего роста цен, отметил он. В то же время это послужило бы стимулом для общественного вещания сократить штат и "сосредоточиться на своей основной миссии", добавил Линднер.
Ранее Линднер выступил за ограничение зарплат директоров общественных СМИ Германии, так как, по его мнению, медиа-менеджеры не должны получать зарплату больше, чем канцлер ФРГ. Его предложения прозвучали на фоне коррупционного скандала с председателем совета управляющих первой программы немецкого телевидения ARD и директором телерадиокомпании RBB Патриции Шлезингер.
В Германии с каждого домохозяйства взимается так называемый Rundfunkbeitrag – налог, с которого финансируется общественное телевидение и радио. Сам факт того, что сбор налога ведётся вне зависимости от того, потребляют ли люди продукцию телерадиовещательных программ, уже много лет вызывает недовольство у многих граждан в ФРГ.
В прошлом году немецкое общественное телерадиовещание посредством конституционной жалобы добилось увеличения сбора на 86 центов до 18,36 евро с каждого домохозяйства ежемесячно.