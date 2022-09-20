Рейтинг@Mail.ru
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/nalog-1818126347.html
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио - РИА Новости, 20.09.2022
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио
Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:45
2022-09-20T13:45
в мире
кристиан линднер
лондон
министерство финансов германии
ard
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком телевидении трех трансляций с похорон британской королевы."Тот факт, что ARD, ZDF и Phoenix в прямом эфире и параллельно транслировали похороны королевы из Лондона, и каждый из них с собственным персоналом находились в Лондоне, ясно показывает, что существует значительный потенциал для экономии", — сказал Линднер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.Приостановка повышения сборов облегчила бы жизнь людей во время текущего роста цен, отметил он. В то же время это послужило бы стимулом для общественного вещания сократить штат и "сосредоточиться на своей основной миссии", добавил Линднер.Ранее Линднер выступил за ограничение зарплат директоров общественных СМИ Германии, так как, по его мнению, медиа-менеджеры не должны получать зарплату больше, чем канцлер ФРГ. Его предложения прозвучали на фоне коррупционного скандала с председателем совета управляющих первой программы немецкого телевидения ARD и директором телерадиокомпании RBB Патриции Шлезингер.В Германии с каждого домохозяйства взимается так называемый Rundfunkbeitrag – налог, с которого финансируется общественное телевидение и радио. Сам факт того, что сбор налога ведётся вне зависимости от того, потребляют ли люди продукцию телерадиовещательных программ, уже много лет вызывает недовольство у многих граждан в ФРГ.В прошлом году немецкое общественное телерадиовещание посредством конституционной жалобы добилось увеличения сбора на 86 центов до 18,36 евро с каждого домохозяйства ежемесячно.
https://ria.ru/20220919/germaniya-1817928251.html
лондон
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_f70565607a9ce0a7c664000bcb4f45d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кристиан линднер, лондон, министерство финансов германии, ard, германия
В мире, Кристиан Линднер, Лондон, Министерство финансов Германии, ARD, Германия
13:45 20.09.2022
 
Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио

Минфин Германии предложил заморозить рост налога с жителей на ТВ и радио

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком телевидении трех трансляций с похорон британской королевы.
"Тот факт, что ARD, ZDF и Phoenix в прямом эфире и параллельно транслировали похороны королевы из Лондона, и каждый из них с собственным персоналом находились в Лондоне, ясно показывает, что существует значительный потенциал для экономии", — сказал Линднер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.
Приостановка повышения сборов облегчила бы жизнь людей во время текущего роста цен, отметил он. В то же время это послужило бы стимулом для общественного вещания сократить штат и "сосредоточиться на своей основной миссии", добавил Линднер.
Ранее Линднер выступил за ограничение зарплат директоров общественных СМИ Германии, так как, по его мнению, медиа-менеджеры не должны получать зарплату больше, чем канцлер ФРГ. Его предложения прозвучали на фоне коррупционного скандала с председателем совета управляющих первой программы немецкого телевидения ARD и директором телерадиокомпании RBB Патриции Шлезингер.
В Германии с каждого домохозяйства взимается так называемый Rundfunkbeitrag – налог, с которого финансируется общественное телевидение и радио. Сам факт того, что сбор налога ведётся вне зависимости от того, потребляют ли люди продукцию телерадиовещательных программ, уже много лет вызывает недовольство у многих граждан в ФРГ.
В прошлом году немецкое общественное телерадиовещание посредством конституционной жалобы добилось увеличения сбора на 86 центов до 18,36 евро с каждого домохозяйства ежемесячно.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 17:42
Министр обороны Германии выступила против возврата воинской обязанности
 
В миреКристиан ЛинднерЛондонМинистерство финансов ГерманииARDГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала