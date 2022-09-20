https://ria.ru/20220920/nalog-1818126347.html

Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио

Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио - РИА Новости, 20.09.2022

Минфин Германии предложил заморозить налог на ТВ и радио

Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:45

2022-09-20T13:45

2022-09-20T13:45

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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер во вторник предложил заморозить рост обязательного налога на ТВ и радио в связи с одновременным показом на немецком телевидении трех трансляций с похорон британской королевы."Тот факт, что ARD, ZDF и Phoenix в прямом эфире и параллельно транслировали похороны королевы из Лондона, и каждый из них с собственным персоналом находились в Лондоне, ясно показывает, что существует значительный потенциал для экономии", — сказал Линднер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.Приостановка повышения сборов облегчила бы жизнь людей во время текущего роста цен, отметил он. В то же время это послужило бы стимулом для общественного вещания сократить штат и "сосредоточиться на своей основной миссии", добавил Линднер.Ранее Линднер выступил за ограничение зарплат директоров общественных СМИ Германии, так как, по его мнению, медиа-менеджеры не должны получать зарплату больше, чем канцлер ФРГ. Его предложения прозвучали на фоне коррупционного скандала с председателем совета управляющих первой программы немецкого телевидения ARD и директором телерадиокомпании RBB Патриции Шлезингер.В Германии с каждого домохозяйства взимается так называемый Rundfunkbeitrag – налог, с которого финансируется общественное телевидение и радио. Сам факт того, что сбор налога ведётся вне зависимости от того, потребляют ли люди продукцию телерадиовещательных программ, уже много лет вызывает недовольство у многих граждан в ФРГ.В прошлом году немецкое общественное телерадиовещание посредством конституционной жалобы добилось увеличения сбора на 86 центов до 18,36 евро с каждого домохозяйства ежемесячно.

https://ria.ru/20220919/germaniya-1817928251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кристиан линднер, лондон, министерство финансов германии, ard, германия