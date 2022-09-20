https://ria.ru/20220920/nakazanie-1818104314.html
Источник: ГД может принять поправки о наказании за дезертирство во вторник
Источник: ГД может принять поправки о наказании за дезертирство во вторник - РИА Новости, 20.09.2022
Источник: ГД может принять поправки о наказании за дезертирство во вторник
Поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за мародерство, дезертирство и сдачу в плён, могут быть приняты Госдумой уже во вторник и одобрены Советом Федерации... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:53
2022-09-20T12:53
2022-09-20T12:53
госдума рф
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за мародерство, дезертирство и сдачу в плён, могут быть приняты Госдумой уже во вторник и одобрены Советом Федерации на заседании 21 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде."Планируется, что Госдума примет сегодня соответствующий законопроект во втором и третьем чтении, Совет Федерации одобрит завтра", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, совет федерации рф
Госдума РФ, Россия, Совет Федерации РФ
Источник: ГД может принять поправки о наказании за дезертирство во вторник
Госдума может принять поправки о наказании за мародерство и дезертирство во вторник