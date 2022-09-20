https://ria.ru/20220920/nakazanie-1818104314.html

Источник: ГД может принять поправки о наказании за дезертирство во вторник

Источник: ГД может принять поправки о наказании за дезертирство во вторник - РИА Новости, 20.09.2022

Источник: ГД может принять поправки о наказании за дезертирство во вторник

Поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за мародерство, дезертирство и сдачу в плён, могут быть приняты Госдумой уже во вторник и одобрены Советом Федерации... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:53

2022-09-20T12:53

2022-09-20T12:53

госдума рф

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за мародерство, дезертирство и сдачу в плён, могут быть приняты Госдумой уже во вторник и одобрены Советом Федерации на заседании 21 сентября, сообщил РИА Новости источник в Совфеде."Планируется, что Госдума примет сегодня соответствующий законопроект во втором и третьем чтении, Совет Федерации одобрит завтра", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html

россия

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Влада Копылова

госдума рф, россия, совет федерации рф