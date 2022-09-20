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Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области
Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области - РИА Новости, 20.09.2022
Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области
Британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник погиб вблизи города Изюм на Украине, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:14
2022-09-20T17:14
2022-09-20T17:14
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник погиб вблизи города Изюм на Украине, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников."Яцуник... погиб из-за взрыва мины... когда он с несколькими однополчанами отправились эвакуировать своих раненых товарищей на передовой вблизи... города Изюм", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что наемник, который жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в британской армии на протяжении четырех лет.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области
Sun: в окрестностях Изюма погиб британский наемник украинского происхождения Яцуник