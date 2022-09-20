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Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/naemnik-1818219397.html
Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области
Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области - РИА Новости, 20.09.2022
Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области
Британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник погиб вблизи города Изюм на Украине, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:14
2022-09-20T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
изюм (город)
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник погиб вблизи города Изюм на Украине, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников."Яцуник... погиб из-за взрыва мины... когда он с несколькими однополчанами отправились эвакуировать своих раненых товарищей на передовой вблизи... города Изюм", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что наемник, который жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в британской армии на протяжении четырех лет.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
украина
харьковская область
изюм (город)
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в мире, украина, харьковская область, изюм (город), великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Изюм (город), Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:14 20.09.2022
 
Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области

Sun: в окрестностях Изюма погиб британский наемник украинского происхождения Яцуник

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Изюм
Стела на въезде в город Изюм - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела на въезде в город Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник погиб вблизи города Изюм на Украине, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников.
"Яцуник... погиб из-за взрыва мины... когда он с несколькими однополчанами отправились эвакуировать своих раненых товарищей на передовой вблизи... города Изюм", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что наемник, который жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в британской армии на протяжении четырех лет.
Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

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