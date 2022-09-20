https://ria.ru/20220920/naemnik-1818219397.html

Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области

Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области - РИА Новости, 20.09.2022

Британский наемник украинского происхождения погиб в Харьковской области

Британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник погиб вблизи города Изюм на Украине, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:14

2022-09-20T17:14

2022-09-20T17:14

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский наемник украинского происхождения Виктор Яцуник погиб вблизи города Изюм на Украине, сообщает газета Sun со ссылкой на его родственников."Яцуник... погиб из-за взрыва мины... когда он с несколькими однополчанами отправились эвакуировать своих раненых товарищей на передовой вблизи... города Изюм", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что наемник, который жил в графстве Оксфордшир, был резервистом в британской армии на протяжении четырех лет.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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