https://ria.ru/20220920/mordoviya-1818282627.html
Мордовия наращивает поставки высокотехнологичной продукции для "Газпрома"
Мордовия наращивает поставки высокотехнологичной продукции для "Газпрома" - РИА Новости, 20.09.2022
Мордовия наращивает поставки высокотехнологичной продукции для "Газпрома"
Мордовия существенно нарастила поставки промышленной высокотехнологичной продукции для компании "Газпром", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:09
2022-09-20T21:09
2022-09-20T21:12
республика мордовия
экономика
артем здунов
виталий маркелов
александр новак
санкт-петербург
россия
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Мордовия существенно нарастила поставки промышленной высокотехнологичной продукции для компании "Газпром", сообщает пресс-служба главы республики.Глава Мордовии Артём Здунов во вторник в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым и обсудил вопросы взаимодействия компании и региона."Речь шла о реализации Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций республики, в том числе импортозамещающей, в интересах "Газпрома". Дорожная карта была подписана в июне 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума, она рассчитана до конца 2024 года. Глава Мордовии отметил положительную динамику в этом направлении - в первом полугодии 2022 года объем поставок промышленной продукции республики в 3,3 раза превысил показатели соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.Здунов подчеркнул, что регион готов расширить номенклатуру поставок, в том числе за счет волоконно-оптических и силовых кабелей, светодиодных светильников и прожекторов для наружного освещения производственных объектов."На рабочей встрече также был рассмотрен ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Мордовии на период 2021-2025 годов, в рамках которой планируется газифицировать более 30 населенных пунктов в 12 муниципальных районах", - отмечается в сообщении.В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава Мордовии принял участие в заседании федерального штаба по газификации под руководством зампреда правительства России Александра Новака.
https://ria.ru/20220906/dogazifikatsiya-1814872819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, артем здунов, виталий маркелов, александр новак, санкт-петербург, россия, газпром, республика мордовия
Республика Мордовия, Экономика, Артем Здунов, Виталий Маркелов, Александр Новак, Санкт-Петербург, Россия, Газпром, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Мордовия существенно нарастила поставки промышленной высокотехнологичной продукции для компании "Газпром", сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии Артём Здунов
во вторник в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург
встретился с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым
и обсудил вопросы взаимодействия компании и региона.
"Речь шла о реализации Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций республики, в том числе импортозамещающей, в интересах "Газпрома". Дорожная карта была подписана в июне 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума, она рассчитана до конца 2024 года. Глава Мордовии отметил положительную динамику в этом направлении - в первом полугодии 2022 года объем поставок промышленной продукции республики в 3,3 раза превысил показатели соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Здунов подчеркнул, что регион готов расширить номенклатуру поставок, в том числе за счет волоконно-оптических и силовых кабелей, светодиодных светильников и прожекторов для наружного освещения производственных объектов.
"На рабочей встрече также был рассмотрен ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Мордовии на период 2021-2025 годов, в рамках которой планируется газифицировать более 30 населенных пунктов в 12 муниципальных районах", - отмечается в сообщении.
В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава Мордовии принял участие в заседании федерального штаба по газификации под руководством зампреда правительства России Александра Новака
.
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