https://ria.ru/20220920/mordoviya-1818282627.html

Мордовия наращивает поставки высокотехнологичной продукции для "Газпрома"

Мордовия наращивает поставки высокотехнологичной продукции для "Газпрома" - РИА Новости, 20.09.2022

Мордовия наращивает поставки высокотехнологичной продукции для "Газпрома"

Мордовия существенно нарастила поставки промышленной высокотехнологичной продукции для компании "Газпром", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:09

2022-09-20T21:09

2022-09-20T21:12

республика мордовия

экономика

артем здунов

виталий маркелов

александр новак

санкт-петербург

россия

газпром

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Мордовия существенно нарастила поставки промышленной высокотехнологичной продукции для компании "Газпром", сообщает пресс-служба главы республики.Глава Мордовии Артём Здунов во вторник в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым и обсудил вопросы взаимодействия компании и региона."Речь шла о реализации Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций республики, в том числе импортозамещающей, в интересах "Газпрома". Дорожная карта была подписана в июне 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума, она рассчитана до конца 2024 года. Глава Мордовии отметил положительную динамику в этом направлении - в первом полугодии 2022 года объем поставок промышленной продукции республики в 3,3 раза превысил показатели соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.Здунов подчеркнул, что регион готов расширить номенклатуру поставок, в том числе за счет волоконно-оптических и силовых кабелей, светодиодных светильников и прожекторов для наружного освещения производственных объектов."На рабочей встрече также был рассмотрен ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Мордовии на период 2021-2025 годов, в рамках которой планируется газифицировать более 30 населенных пунктов в 12 муниципальных районах", - отмечается в сообщении.В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава Мордовии принял участие в заседании федерального штаба по газификации под руководством зампреда правительства России Александра Новака.

https://ria.ru/20220906/dogazifikatsiya-1814872819.html

https://ria.ru/20220812/mordoviya-1809295562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, артем здунов, виталий маркелов, александр новак, санкт-петербург, россия, газпром, республика мордовия