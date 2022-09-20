https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818126698.html

Молдавские фермеры вышли на протесты

Молдавские фермеры вышли на протесты - РИА Новости, 20.09.2022

Молдавские фермеры вышли на протесты

Молдавские аграрии в нескольких районах страны во вторник проводят предупредительную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, сообщил РИА... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:47

2022-09-20T13:47

2022-09-20T13:47

наталья гаврилица

кишинев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817691894_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_b653853a6f1425c625dfec41e1fff3b0.jpg

КИШИНЕВ, 20 сен – РИА Новости. Молдавские аграрии в нескольких районах страны во вторник проводят предупредительную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.На прошлой неделе ассоциация "Сила фермеров", Moldova Fruct и Национальная федерация фермеров (НФФ) провели заседания админсоветов, пригласив на них премьера Наталью Гаврилицу и главу минсельхоза Владимира Болю. Аграрии выдвинули правительству ряд требований и ожидали диалога с властями. Однако на встречу пришел только Боля, озвучивший ряд мер, которые ведомство намерено принять для поддержки аграриев. Речь шла о снижении ставки по кредитам, продлении срока уплаты налога на недвижимость, возмещении акциза для перерабатывающей отрасли и производителей свекловичного сахара, но не всем хозяйствам, а лишь тем, кто пострадал в этом году от засухи.Фермеры выразили возмущение, что премьер-министр проигнорировала их приглашение и потребовали ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве.Сельско-хозяйственная отрасль республики столкнулась в этом году с сильнейшей засухой. По данным минсельхоза, урожай зерновых будет на треть меньше прошлогоднего. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября глава минсельхоза Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.Аграрии уже проводили в июне акции протеста в различных районах страны, выводили технику на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/dodon-1817858128.html

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наталья гаврилица, кишинев, в мире