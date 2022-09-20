https://ria.ru/20220920/moldaviya-1818126698.html
Молдавские фермеры вышли на протесты
Молдавские фермеры вышли на протесты - РИА Новости, 20.09.2022
Молдавские фермеры вышли на протесты
Молдавские аграрии в нескольких районах страны во вторник проводят предупредительную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, сообщил РИА... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:47
наталья гаврилица
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 20 сен – РИА Новости. Молдавские аграрии в нескольких районах страны во вторник проводят предупредительную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.На прошлой неделе ассоциация "Сила фермеров", Moldova Fruct и Национальная федерация фермеров (НФФ) провели заседания админсоветов, пригласив на них премьера Наталью Гаврилицу и главу минсельхоза Владимира Болю. Аграрии выдвинули правительству ряд требований и ожидали диалога с властями. Однако на встречу пришел только Боля, озвучивший ряд мер, которые ведомство намерено принять для поддержки аграриев. Речь шла о снижении ставки по кредитам, продлении срока уплаты налога на недвижимость, возмещении акциза для перерабатывающей отрасли и производителей свекловичного сахара, но не всем хозяйствам, а лишь тем, кто пострадал в этом году от засухи.Фермеры выразили возмущение, что премьер-министр проигнорировала их приглашение и потребовали ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве.Сельско-хозяйственная отрасль республики столкнулась в этом году с сильнейшей засухой. По данным минсельхоза, урожай зерновых будет на треть меньше прошлогоднего. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября глава минсельхоза Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.Аграрии уже проводили в июне акции протеста в различных районах страны, выводили технику на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья гаврилица, кишинев, в мире
Наталья Гаврилица, Кишинев, В мире
Молдавские фермеры вышли на протесты
В некоторых районах Молдавии фермеры вышли на предупредительные протесты
КИШИНЕВ, 20 сен – РИА Новости. Молдавские аграрии в нескольких районах страны во вторник проводят предупредительную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, сообщил РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
На прошлой неделе ассоциация "Сила фермеров", Moldova Fruct и Национальная федерация фермеров (НФФ) провели заседания админсоветов, пригласив на них премьера Наталью Гаврилицу
и главу минсельхоза Владимира Болю. Аграрии выдвинули правительству ряд требований и ожидали диалога с властями. Однако на встречу пришел только Боля, озвучивший ряд мер, которые ведомство намерено принять для поддержки аграриев. Речь шла о снижении ставки по кредитам, продлении срока уплаты налога на недвижимость, возмещении акциза для перерабатывающей отрасли и производителей свекловичного сахара, но не всем хозяйствам, а лишь тем, кто пострадал в этом году от засухи.
Фермеры выразили возмущение, что премьер-министр проигнорировала их приглашение и потребовали ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве.
"Мы долго ждали от властей решений по нашим вопросам. И по снижению кредитных ставок, и по налоговым послаблениям, и по компенсациям в связи с засухой. Но ничего непонятно, мы так и не увидели документов, которые подтверждали бы, что власти пошли нам на встречу. Поэтому сегодня в некоторых районах аграрии проводят предупредительные протесты. Завтра нас будет еще больше, послезавтра мы приедем в Кишинев на тракторах, чтобы привлечь внимание к нашим проблемам", - сказал Слусарь.
Сельско-хозяйственная отрасль республики столкнулась в этом году с сильнейшей засухой. По данным минсельхоза, урожай зерновых будет на треть меньше прошлогоднего. К этим проблемам добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. В начале сентября глава минсельхоза Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.
Аграрии уже проводили в июне акции протеста в различных районах страны, выводили технику на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая.