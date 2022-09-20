https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818254560.html

Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации

Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации - РИА Новости, 20.09.2022

Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не дала ответа на вопрос, может ли быть проведена в России мобилизация. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:19

2022-09-20T19:19

2022-09-20T19:19

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не дала ответа на вопрос, может ли быть проведена в России мобилизация."А вы считаете? Нужно?" - ответила Матвиенко вопросом на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф