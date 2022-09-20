https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818254560.html
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации - РИА Новости, 20.09.2022
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не дала ответа на вопрос, может ли быть проведена в России мобилизация. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:19
2022-09-20T19:19
2022-09-20T19:19
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не дала ответа на вопрос, может ли быть проведена в России мобилизация."А вы считаете? Нужно?" - ответила Матвиенко вопросом на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Матвиенко ответила вопросом на вопрос, может ли быть мобилизация: а вы считаете нужно?