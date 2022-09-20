https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818118613.html

Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"

Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация" - РИА Новости, 20.09.2022

Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:25

2022-09-20T13:25

2022-09-20T14:48

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

https://ria.ru/20220920/sluzhba-1818090907.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество