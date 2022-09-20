https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818118613.html
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация" - РИА Новости, 20.09.2022
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:25
2022-09-20T13:25
2022-09-20T14:48
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, общество
13:25 20.09.2022 (обновлено: 14:48 20.09.2022)
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий "мобилизация" и "военное положение"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".
Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".