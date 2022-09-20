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Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация" - РИА Новости, 20.09.2022
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Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация" - РИА Новости, 20.09.2022
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:25
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
13:25 20.09.2022 (обновлено: 14:48 20.09.2022)
 
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятия "мобилизация"

Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий "мобилизация" и "военное положение"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".
Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова "в условиях вооруженного конфликта или военных действий" заменяются словами "в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

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