https://ria.ru/20220920/mir-1818094734.html

Путин заявил о движении мира к многополярности

Путин заявил о движении мира к многополярности - РИА Новости, 20.09.2022

Путин заявил о движении мира к многополярности

Сейчас происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:23

2022-09-20T12:23

2022-09-20T12:38

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сейчас происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности, заявил президент России Владимир Путин.Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца."Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства", - сказал президент РФ."А то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит Шанхайской Организации Сотрудничества", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220915/mir-1816993549.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия