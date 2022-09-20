https://ria.ru/20220920/mir-1818094734.html
Путин заявил о движении мира к многополярности
Путин заявил о движении мира к многополярности - РИА Новости, 20.09.2022
Путин заявил о движении мира к многополярности
Сейчас происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:23
2022-09-20T12:23
2022-09-20T12:38
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сейчас происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности, заявил президент России Владимир Путин.Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца."Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства", - сказал президент РФ."А то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит Шанхайской Организации Сотрудничества", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220915/mir-1816993549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
12:23 20.09.2022 (обновлено: 12:38 20.09.2022)
Путин заявил о движении мира к многополярности
Путин заявил о трансформации мироустройства и движении мира к многополярности
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сейчас происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности, заявил президент России Владимир Путин.
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства", - сказал президент РФ.
"А то, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде
саммит Шанхайской Организации Сотрудничества", - добавил Путин.