https://ria.ru/20220920/minyust-1818201900.html
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским - РИА Новости, 20.09.2022
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским
Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:35
2022-09-20T16:35
2022-09-20T16:35
россия
донбасс
министерство юстиции рф (минюст россии)
референдум
референдум в донбассе
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о вступлении в состав РФ. Об этом сообщил журналистам первый замминистра Евгений Забарчук."Будем работать, чтобы не отличалось", - сказал он в ответ на вопрос, сильно ли будет отличаться законодательство после возможного проведения референдума о вступлении республик в РФ.Забарчук признал, что сейчас различия есть. "Конечно, есть особенности - что там, что у нас. Это разные системы законодательства", - пояснил он.При этом замминистра подтвердил, что унификация может быть проведена по примеру Крыма. "Да, конечно. Мы все гармонизируем, все будет нормально. И быстро. Есть наработки", - добавил он.
https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским
Минюст: будем быстро работать над соответствием законов республик Донбасса российским