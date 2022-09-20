Рейтинг@Mail.ru
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/minyust-1818201900.html
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским - РИА Новости, 20.09.2022
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским
Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:35
2022-09-20T16:35
россия
донбасс
министерство юстиции рф (минюст россии)
референдум
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о вступлении в состав РФ. Об этом сообщил журналистам первый замминистра Евгений Забарчук."Будем работать, чтобы не отличалось", - сказал он в ответ на вопрос, сильно ли будет отличаться законодательство после возможного проведения референдума о вступлении республик в РФ.Забарчук признал, что сейчас различия есть. "Конечно, есть особенности - что там, что у нас. Это разные системы законодательства", - пояснил он.При этом замминистра подтвердил, что унификация может быть проведена по примеру Крыма. "Да, конечно. Мы все гармонизируем, все будет нормально. И быстро. Есть наработки", - добавил он.
https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, министерство юстиции рф (минюст россии), референдум, референдум в донбассе
Россия, Донбасс, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Референдум, Референдум в Донбассе
16:35 20.09.2022
 
Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским

Минюст: будем быстро работать над соответствием законов республик Донбасса российским

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о вступлении в состав РФ. Об этом сообщил журналистам первый замминистра Евгений Забарчук.
"Будем работать, чтобы не отличалось", - сказал он в ответ на вопрос, сильно ли будет отличаться законодательство после возможного проведения референдума о вступлении республик в РФ.
Забарчук признал, что сейчас различия есть. "Конечно, есть особенности - что там, что у нас. Это разные системы законодательства", - пояснил он.
При этом замминистра подтвердил, что унификация может быть проведена по примеру Крыма. "Да, конечно. Мы все гармонизируем, все будет нормально. И быстро. Есть наработки", - добавил он.

Читайте также:

 
РоссияДонбассМинистерство юстиции РФ (Минюст России)РеферендумРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала