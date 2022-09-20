https://ria.ru/20220920/minyust-1818201900.html

Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским

Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским - РИА Новости, 20.09.2022

Минюст готов быстро унифицировать законы республик Донбасса к российским

Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:35

2022-09-20T16:35

2022-09-20T16:35

россия

донбасс

министерство юстиции рф (минюст россии)

референдум

референдум в донбассе

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Минюст России будет работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума о вступлении в состав РФ. Об этом сообщил журналистам первый замминистра Евгений Забарчук."Будем работать, чтобы не отличалось", - сказал он в ответ на вопрос, сильно ли будет отличаться законодательство после возможного проведения референдума о вступлении республик в РФ.Забарчук признал, что сейчас различия есть. "Конечно, есть особенности - что там, что у нас. Это разные системы законодательства", - пояснил он.При этом замминистра подтвердил, что унификация может быть проведена по примеру Крыма. "Да, конечно. Мы все гармонизируем, все будет нормально. И быстро. Есть наработки", - добавил он.

https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html

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Наталья Макарова

россия, донбасс, министерство юстиции рф (минюст россии), референдум, референдум в донбассе