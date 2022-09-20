https://ria.ru/20220920/migratsiya-1818296976.html
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции - РИА Новости, 20.09.2022
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции
Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которых, по его словам,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:42
2022-09-20T23:42
2022-09-20T23:43
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которых, по его словам, "нерационально" отправлять назад.Американские пограничники ранее сообщили, что за последние 11 месяцев они провели более 2 миллионов задержаний на границе с Мексикой."Все меньше и меньше иммигрантов прибывают из Центральной Америки и Мексики. Это совершенно другие обстоятельства. То, что происходит во время моей вахты, - это Венесуэла, Куба и Никарагуа, и возможность отправлять их (мигрантов) назад в эти страны нерациональна", - сказал он журналистам.По данным, которые приводит телеканал CNN, поток мигрантов из этих стран вырос на 175%, тогда как из Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса – снизился на 43%.Байден сообщил, что США ведут переговоры с Мексикой и другими странами на предмет перекрытия маршрутов нелегальной миграции.
https://ria.ru/20220830/immigratsiya-1813235289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, мексика, сша, венесуэла
В мире, Джо Байден, Мексика, США, Венесуэла
23:42 20.09.2022 (обновлено: 23:43 20.09.2022)
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции
Байден объяснил рекорды миграции наплывом нелегалов из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа