https://ria.ru/20220920/migratsiya-1818296976.html

Байден объяснил рекорды нелегальной миграции

Байден объяснил рекорды нелегальной миграции - РИА Новости, 20.09.2022

Байден объяснил рекорды нелегальной миграции

Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которых, по его словам,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T23:42

2022-09-20T23:42

2022-09-20T23:43

в мире

джо байден

мексика

сша

венесуэла

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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которых, по его словам, "нерационально" отправлять назад.Американские пограничники ранее сообщили, что за последние 11 месяцев они провели более 2 миллионов задержаний на границе с Мексикой."Все меньше и меньше иммигрантов прибывают из Центральной Америки и Мексики. Это совершенно другие обстоятельства. То, что происходит во время моей вахты, - это Венесуэла, Куба и Никарагуа, и возможность отправлять их (мигрантов) назад в эти страны нерациональна", - сказал он журналистам.По данным, которые приводит телеканал CNN, поток мигрантов из этих стран вырос на 175%, тогда как из Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса – снизился на 43%.Байден сообщил, что США ведут переговоры с Мексикой и другими странами на предмет перекрытия маршрутов нелегальной миграции.

https://ria.ru/20220830/immigratsiya-1813235289.html

мексика

сша

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, мексика, сша, венесуэла