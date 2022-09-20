Рейтинг@Mail.ru
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/migratsiya-1818296976.html
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции - РИА Новости, 20.09.2022
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции
Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которых, по его словам,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:42
2022-09-20T23:43
в мире
джо байден
мексика
сша
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598564681_0:91:3069:1817_1920x0_80_0_0_82d36d9583d2c2999a3798c2b999064f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которых, по его словам, "нерационально" отправлять назад.Американские пограничники ранее сообщили, что за последние 11 месяцев они провели более 2 миллионов задержаний на границе с Мексикой."Все меньше и меньше иммигрантов прибывают из Центральной Америки и Мексики. Это совершенно другие обстоятельства. То, что происходит во время моей вахты, - это Венесуэла, Куба и Никарагуа, и возможность отправлять их (мигрантов) назад в эти страны нерациональна", - сказал он журналистам.По данным, которые приводит телеканал CNN, поток мигрантов из этих стран вырос на 175%, тогда как из Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса – снизился на 43%.Байден сообщил, что США ведут переговоры с Мексикой и другими странами на предмет перекрытия маршрутов нелегальной миграции.
https://ria.ru/20220830/immigratsiya-1813235289.html
мексика
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598564681_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_0f34ecce80b016851f497f3f23a8d32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, мексика, сша, венесуэла
В мире, Джо Байден, Мексика, США, Венесуэла
23:42 20.09.2022 (обновлено: 23:43 20.09.2022)
 
Байден объяснил рекорды нелегальной миграции

Байден объяснил рекорды миграции наплывом нелегалов из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа

© РИА Новости / Илиана Суарез / Перейти в медиабанкМигранты в ожидании поезда до границы США
Мигранты в ожидании поезда до границы США - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Илиана Суарез
Перейти в медиабанк
Мигранты в ожидании поезда до границы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции растущим числом выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, которых, по его словам, "нерационально" отправлять назад.
Американские пограничники ранее сообщили, что за последние 11 месяцев они провели более 2 миллионов задержаний на границе с Мексикой.
"Все меньше и меньше иммигрантов прибывают из Центральной Америки и Мексики. Это совершенно другие обстоятельства. То, что происходит во время моей вахты, - это Венесуэла, Куба и Никарагуа, и возможность отправлять их (мигрантов) назад в эти страны нерациональна", - сказал он журналистам.
По данным, которые приводит телеканал CNN, поток мигрантов из этих стран вырос на 175%, тогда как из Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса – снизился на 43%.
Байден сообщил, что США ведут переговоры с Мексикой и другими странами на предмет перекрытия маршрутов нелегальной миграции.
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:59
В США назвали попустительство властей причиной роста нелегальной миграции
 
В миреДжо БайденМексикаСШАВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала