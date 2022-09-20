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Во "Вкусно — и точка" пообещали появление недостающих позиций из McDonald's - РИА Новости, 20.09.2022
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Во "Вкусно — и точка" пообещали появление недостающих позиций из McDonald's
Во "Вкусно — и точка" пообещали появление недостающих позиций из McDonald's - РИА Новости, 20.09.2022
Во "Вкусно — и точка" пообещали появление недостающих позиций из McDonald's
Большинство недостающих позиций меню McDonald's появятся во "Вкусно - и точка" к октябрю-ноябрю, и уже в этом году будет альтернатива "Биг Маку", сообщил на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:35
2022-09-20T12:35
экономика
олег пароев
россия
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Большинство недостающих позиций меню McDonald's появятся во "Вкусно - и точка" к октябрю-ноябрю, и уже в этом году будет альтернатива "Биг Маку", сообщил на пресс-конференции гендиректор сети Олег Пароев."Все то, что пока не появилось, вот эти маленькие вещи, обязательно появятся: растишки, морковные палочки, яблочные дольки. У нас есть график того, как это будет появляться. Если не ошибаюсь, то где-то к октябрю-ноябрю это меню должно восстановиться полностью", - сказал Пароев.По его словам, аналог "Биг Мака" будет представлен уже в этом году. "Относительно "Биг Мака", то этот продукт у нас ушел, и с таким названием продавать не можем... Но тем не менее, мы понимаем, что спрос на этот продукт есть, и наша задача представить достойную альтернативу, которую любители "Биг Мака" оценят. Мы планируем сделать это в этом году уже", - сказал гендиректор компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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экономика, олег пароев, россия, mcdonald's corporation
Экономика, Олег Пароев, Россия, McDonald's Corporation
12:35 20.09.2022
 
Во "Вкусно — и точка" пообещали появление недостающих позиций из McDonald's

Гендиректор "Вкусно — и точка" Пароев пообещал появление альтернативы "Биг Маку" до ноября

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПерсонал сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка"
Персонал сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Персонал сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Большинство недостающих позиций меню McDonald's появятся во "Вкусно - и точка" к октябрю-ноябрю, и уже в этом году будет альтернатива "Биг Маку", сообщил на пресс-конференции гендиректор сети Олег Пароев.
"Все то, что пока не появилось, вот эти маленькие вещи, обязательно появятся: растишки, морковные палочки, яблочные дольки. У нас есть график того, как это будет появляться. Если не ошибаюсь, то где-то к октябрю-ноябрю это меню должно восстановиться полностью", - сказал Пароев.
По его словам, аналог "Биг Мака" будет представлен уже в этом году. "Относительно "Биг Мака", то этот продукт у нас ушел, и с таким названием продавать не можем... Но тем не менее, мы понимаем, что спрос на этот продукт есть, и наша задача представить достойную альтернативу, которую любители "Биг Мака" оценят. Мы планируем сделать это в этом году уже", - сказал гендиректор компании.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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