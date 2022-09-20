https://ria.ru/20220920/melitopol-1818281185.html

В Мелитополе работает ПВО

В Мелитополе работает ПВО - РИА Новости, 20.09.2022

В Мелитополе работает ПВО

В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:04

2022-09-20T21:04

2022-09-20T21:10

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Информацию также подтверждает член главного совета Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что подробности уточняются.

https://ria.ru/20220920/bespilotniki-1818129412.html

мелитополь

украина

запорожская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область