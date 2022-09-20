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В Мелитополе работает ПВО - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/melitopol-1818281185.html
В Мелитополе работает ПВО
В Мелитополе работает ПВО - РИА Новости, 20.09.2022
В Мелитополе работает ПВО
В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:04
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специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Информацию также подтверждает член главного совета Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что подробности уточняются.
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мелитополь
украина
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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область
21:04 20.09.2022 (обновлено: 21:10 20.09.2022)
 
В Мелитополе работает ПВО

В Мелитополе около 20.50 сработало ПВО, подробности уточняются

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Информацию также подтверждает член главного совета Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что подробности уточняются.

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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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