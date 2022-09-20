https://ria.ru/20220920/melitopol-1818281185.html
В Мелитополе работает ПВО
В Мелитополе работает ПВО - РИА Новости, 20.09.2022
В Мелитополе работает ПВО
В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:04
2022-09-20T21:04
2022-09-20T21:10
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. В Мелитополе около 20.50 мск сработало ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Информацию также подтверждает член главного совета Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил, что подробности уточняются.
https://ria.ru/20220920/bespilotniki-1818129412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область
21:04 20.09.2022 (обновлено: 21:10 20.09.2022)
В Мелитополе работает ПВО
В Мелитополе около 20.50 сработало ПВО, подробности уточняются