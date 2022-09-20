https://ria.ru/20220920/melitopol-1818027076.html
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 20.09.2022
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе прозвучало два громких взрыва, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:27
2022-09-20T08:27
2022-09-20T08:35
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. В Мелитополе прозвучало два громких взрыва, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе были слышны два громких взрыва. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
08:27 20.09.2022 (обновлено: 08:35 20.09.2022)
В Мелитополе прогремели два взрыва
В запорожской ВГА сообщили о двух громких взрывах в Мелитополе