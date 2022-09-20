https://ria.ru/20220920/melitopol-1818027076.html

В Мелитополе прогремели два взрыва

В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 20.09.2022

В Мелитополе прогремели два взрыва

В Мелитополе прозвучало два громких взрыва, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:27

2022-09-20T08:27

2022-09-20T08:35

специальная военная операция на украине

мелитополь

в мире

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. В Мелитополе прозвучало два громких взрыва, подробности уточняются, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе были слышны два громких взрыва. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, в мире, владимир рогов, запорожская область