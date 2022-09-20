https://ria.ru/20220920/mediki-1818083549.html
В Ивановской области более 30 медиков переехали в малые города и села
В Ивановской области более 30 медиков переехали в малые города и села - РИА Новости, 20.09.2022
В Ивановской области более 30 медиков переехали в малые города и села
В Ивановской области в этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения в малых городах и сельской местности пришли 13 врачей и 19... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:02
2022-09-20T12:02
2022-09-20T12:02
ивановская область
здоровье - общество
фурмановский район
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ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. В Ивановской области в этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения в малых городах и сельской местности пришли 13 врачей и 19 фельдшеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Медики, которые уже воспользовались мерами господдержки в этом году, в настоящее время трудятся в Тейковском, Ивановском, Родниковском, Шуйском, Фурмановском районах и Кохме", - сказал собеседник агентства.По его словам, штат лечебных учреждений удалось пополнить педиатрами, терапевтами, хирургами, акушерами-гинекологами, анестезиологом, врачом клинической лабораторной диагностики, врачом общей практики, рентгенологом, а также фельдшерами, медсестрами и акушерками ФАПов.До конца года участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" станут еще по 24 специалиста. Всего же с 2012 года по программе "Земский доктор" поддержку получили 194 врача. Программа "Земский фельдшер" действует с 2019 года. За три года единовременную компенсационную выплату получили 82 медработника.
https://ria.ru/20220919/avtopark-1817812277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, фурмановский район
Ивановская область, Здоровье - Общество, Фурмановский район
ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. В Ивановской области в этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения в малых городах и сельской местности пришли 13 врачей и 19 фельдшеров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Медики, которые уже воспользовались мерами господдержки в этом году, в настоящее время трудятся в Тейковском, Ивановском, Родниковском, Шуйском, Фурмановском районах
и Кохме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, штат лечебных учреждений удалось пополнить педиатрами, терапевтами, хирургами, акушерами-гинекологами, анестезиологом, врачом клинической лабораторной диагностики, врачом общей практики, рентгенологом, а также фельдшерами, медсестрами и акушерками ФАПов.
До конца года участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" станут еще по 24 специалиста. Всего же с 2012 года по программе "Земский доктор" поддержку получили 194 врача. Программа "Земский фельдшер" действует с 2019 года. За три года единовременную компенсационную выплату получили 82 медработника.