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"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
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"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине
"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:08
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украина
киев
россия
mcdonald's corporation
в мире
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве."Открытие McDonald's означает победу Зеленского? Ха-ха-ха. Мечтайте", — написал один из комментаторов."Получается, наличие McDonald's — это признак успеха или провала… Смешно", — отметил другой."Ничего они не выигрывают", — резюмировал третий."Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам все об этой стране-шутке", — подчеркнул один из пользователей."McDonald's — это то, от чего мы должны пытаться избавиться, а не праздновать", — добавил другой читатель.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. На Украине компания закрыла свои заведения в марте.
https://ria.ru/20220916/vkusno-1817276745.html
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украина, киев, россия, mcdonald's corporation, в мире
Украина, Киев, Россия, McDonald's Corporation, В мире
12:08 20.09.2022 (обновлено: 15:26 20.09.2022)
 
"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине

Читатели Daily Mail раскритиковали торжественное открытие McDonald’s на Украине

© AFP 2022 / Sergei Supinsky Работа McDonald’s в Киеве
 Работа McDonald’s в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / Sergei Supinsky
Работа McDonald’s в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве.
"Открытие McDonald's означает победу Зеленского? Ха-ха-ха. Мечтайте", — написал один из комментаторов.
"Получается, наличие McDonald's — это признак успеха или провала… Смешно", — отметил другой.
"Ничего они не выигрывают", — резюмировал третий.
"Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам все об этой стране-шутке", — подчеркнул один из пользователей.
"McDonald's — это то, от чего мы должны пытаться избавиться, а не праздновать", — добавил другой читатель.
Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. На Украине компания закрыла свои заведения в марте.

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