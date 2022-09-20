https://ria.ru/20220920/mcdonalds-1818089410.html
"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине
"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:08
2022-09-20T12:08
2022-09-20T15:26
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mcdonald's corporation
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве."Открытие McDonald's означает победу Зеленского? Ха-ха-ха. Мечтайте", — написал один из комментаторов."Получается, наличие McDonald's — это признак успеха или провала… Смешно", — отметил другой."Ничего они не выигрывают", — резюмировал третий."Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам все об этой стране-шутке", — подчеркнул один из пользователей."McDonald's — это то, от чего мы должны пытаться избавиться, а не праздновать", — добавил другой читатель.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. На Украине компания закрыла свои заведения в марте.
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украина, киев, россия, mcdonald's corporation, в мире
Украина, Киев, Россия, McDonald's Corporation, В мире
12:08 20.09.2022 (обновлено: 15:26 20.09.2022)
"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине
Читатели Daily Mail раскритиковали торжественное открытие McDonald’s на Украине
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве.
"Открытие McDonald's означает победу Зеленского? Ха-ха-ха. Мечтайте", — написал один из комментаторов.
"Получается, наличие McDonald's — это признак успеха или провала… Смешно", — отметил другой.
"Ничего они не выигрывают", — резюмировал третий.
"Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам все об этой стране-шутке", — подчеркнул один из пользователей.
"McDonald's — это то, от чего мы должны пытаться избавиться, а не праздновать", — добавил другой читатель.
Американская корпорация McDonald's
объявила о приостановке работы в России
14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. На Украине компания закрыла свои заведения в марте.