https://ria.ru/20220920/mcdonalds-1818089410.html

"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине

"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине - РИА Новости, 20.09.2022

"Страна-шутка": британцы раскритиковали открытие McDonald’s на Украине

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:08

2022-09-20T12:08

2022-09-20T15:26

украина

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россия

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали торжественное открытие трех ресторанов сети быстрого питания McDonald’s в Киеве."Открытие McDonald's означает победу Зеленского? Ха-ха-ха. Мечтайте", — написал один из комментаторов."Получается, наличие McDonald's — это признак успеха или провала… Смешно", — отметил другой."Ничего они не выигрывают", — резюмировал третий."Тот факт, что украинцы считают успешным повторное открытие ресторана нездоровой пищи, говорит вам все об этой стране-шутке", — подчеркнул один из пользователей."McDonald's — это то, от чего мы должны пытаться избавиться, а не праздновать", — добавил другой читатель.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. На Украине компания закрыла свои заведения в марте.

https://ria.ru/20220916/vkusno-1817276745.html

https://ria.ru/20220913/coca-cola-1816525134.html

украина

киев

россия

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украина, киев, россия, mcdonald's corporation, в мире