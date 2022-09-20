https://ria.ru/20220920/maroderstvo-1818084824.html

В ГД подготовили поправки об ответственности за мародерство в военное время

В ГД подготовили поправки об ответственности за мародерство в военное время - РИА Новости, 20.09.2022

В ГД подготовили поправки об ответственности за мародерство в военное время

Поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения, к законопроекту РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:55

2022-09-20T11:55

2022-09-20T12:48

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности до 15 лет лишения свободы за мародерство в период военного положения, к законопроекту правительства о внесении изменений в УК подготовили депутаты от всех фракций Госдумы, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди."Мародерство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), наказывается лишением свободы на срок до шести лет", - сообщается в тексте поправок, они доступны в думской базе данных.Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, также отмечается в тексте поправок.При этом это же деяние, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, также отмечается в проекте.

https://ria.ru/20220920/sluzhba-1818090907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия