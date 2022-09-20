https://ria.ru/20220920/mariupol-1818237992.html

Премьер ДНР рассчитывает на полноценную работу порта Мариуполя с 2023 года

Премьер ДНР рассчитывает на полноценную работу порта Мариуполя с 2023 года - РИА Новости, 20.09.2022

Премьер ДНР рассчитывает на полноценную работу порта Мариуполя с 2023 года

Премьер ДНР Виталий Хоценко рассчитывает, что к 2023 году порт Мариуполя начнёт полноценно работать. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:02

2022-09-20T18:02

2022-09-20T18:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

в мире

виталий хоценко

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко рассчитывает, что к 2023 году порт Мариуполя начнёт полноценно работать.На момент провозглашения Донецкой Народной Республики в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, мариуполь, в мире, виталий хоценко, россия, ситуация в днр и лнр