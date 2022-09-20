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Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре - РИА Новости, 20.09.2022
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Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре
Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре - РИА Новости, 20.09.2022
Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС прекратил финансово помогать Минску развивать таможенную инфраструктуру на границе республики со... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:39
2022-09-20T13:39
александр лукашенко
белоруссия
минск
украина
евросоюз
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС прекратил финансово помогать Минску развивать таможенную инфраструктуру на границе республики со странами Евросоюза, и назвал это свинством: "пообещали, договорились, а потом на это все плюнули".Как сообщила пресс-служба главы государства, во время заслушивания доклада председателя государственного таможенного комитета Белоруссии Владимира Орловского Лукашенко отдельно затронул вопрос совершенствования инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска и таможенных технологий."Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж, они, видимо, имеют на это право", - сказал президент.Он поинтересовался, смогла ли республика заместить отсутствие европейских средств в проектах своими мерами. "Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов?" – спросил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Финансирование по ряду международных технических проектов, в которых участвовал ЕС, было заморожено. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818104567.html
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александр лукашенко, белоруссия, минск, украина, евросоюз
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Украина, Евросоюз
13:39 20.09.2022
 
Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре

Лукашенко назвал отказ ЕС финансировать проекты по таможенной инфраструктуре свинством

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС прекратил финансово помогать Минску развивать таможенную инфраструктуру на границе республики со странами Евросоюза, и назвал это свинством: "пообещали, договорились, а потом на это все плюнули".
Как сообщила пресс-служба главы государства, во время заслушивания доклада председателя государственного таможенного комитета Белоруссии Владимира Орловского Лукашенко отдельно затронул вопрос совершенствования инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска и таможенных технологий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 12:54
Лукашенко назвал военно-политическую ситуацию вокруг Белоруссии опасной
"Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж, они, видимо, имеют на это право", - сказал президент.
Он поинтересовался, смогла ли республика заместить отсутствие европейских средств в проектах своими мерами. "Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов?" – спросил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Финансирование по ряду международных технических проектов, в которых участвовал ЕС, было заморожено. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 12:43
Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияМинскУкраинаЕвросоюз
 
 
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