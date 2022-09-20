https://ria.ru/20220920/lukashenko-1818123290.html

Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре

Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре - РИА Новости, 20.09.2022

Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС прекратил финансово помогать Минску развивать таможенную инфраструктуру на границе республики со... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:39

2022-09-20T13:39

2022-09-20T13:39

александр лукашенко

белоруссия

минск

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_516b50c5b1fd12a7ea39846c74367731.jpg

МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС прекратил финансово помогать Минску развивать таможенную инфраструктуру на границе республики со странами Евросоюза, и назвал это свинством: "пообещали, договорились, а потом на это все плюнули".Как сообщила пресс-служба главы государства, во время заслушивания доклада председателя государственного таможенного комитета Белоруссии Владимира Орловского Лукашенко отдельно затронул вопрос совершенствования инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска и таможенных технологий."Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж, они, видимо, имеют на это право", - сказал президент.Он поинтересовался, смогла ли республика заместить отсутствие европейских средств в проектах своими мерами. "Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов?" – спросил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Финансирование по ряду международных технических проектов, в которых участвовал ЕС, было заморожено. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220920/belorussiya-1818104567.html

https://ria.ru/20220920/shos-1818101676.html

белоруссия

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, белоруссия, минск, украина, евросоюз