Лукашенко раскритиковал позицию ЕС по таможенной инфраструктуре
Лукашенко назвал отказ ЕС финансировать проекты по таможенной инфраструктуре свинством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС прекратил финансово помогать Минску развивать таможенную инфраструктуру на границе республики со странами Евросоюза, и назвал это свинством: "пообещали, договорились, а потом на это все плюнули".
Как сообщила пресс-служба главы государства, во время заслушивания доклада председателя государственного таможенного комитета Белоруссии Владимира Орловского Лукашенко отдельно затронул вопрос совершенствования инфраструктуры на пунктах таможенного пропуска и таможенных технологий.
"Европейский союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Это свинство полное: пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Что ж, они, видимо, имеют на это право", - сказал президент.
Он поинтересовался, смогла ли республика заместить отсутствие европейских средств в проектах своими мерами. "Мы не потеряли эти программы, продолжаем совершенствовать инфраструктуру таможенных органов?" – спросил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Финансирование по ряду международных технических проектов, в которых участвовал ЕС, было заморожено. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.