https://ria.ru/20220920/lukashenko-1818092664.html
Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране
Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране - РИА Новости, 20.09.2022
Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране
Необходимо мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:18
2022-09-20T12:18
2022-09-20T12:37
в мире
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александр вольфович
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Необходимо мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем."Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям", - цитирует слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.Глава белорусского государства обратил внимание на необходимость усиления работы с республиканскими органами власти. "Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть: нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы", - заметил белорусский лидер.
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в мире, александр лукашенко, александр вольфович, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Белоруссия
12:18 20.09.2022 (обновлено: 12:37 20.09.2022)
Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране
Лукашенко поручил мобилизовать структуры органов власти на наведение дисциплины в стране
МИНСК, 20 сен – РИА Новости.
Необходимо мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии, заявил
во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем.
"Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям", - цитирует слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.
Глава белорусского государства обратил внимание на необходимость усиления работы с республиканскими органами власти. "Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть: нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы", - заметил белорусский лидер.