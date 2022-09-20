https://ria.ru/20220920/lukashenko-1818092664.html

Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране

Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране - РИА Новости, 20.09.2022

Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране

Необходимо мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:18

2022-09-20T12:18

2022-09-20T12:37

в мире

александр лукашенко

александр вольфович

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Необходимо мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в Белоруссии, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем."Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям", - цитирует слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.Глава белорусского государства обратил внимание на необходимость усиления работы с республиканскими органами власти. "Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть: нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы", - заметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20220919/gosudarstvennost-1817987996.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, александр вольфович, белоруссия