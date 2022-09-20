https://ria.ru/20220920/london-1818033968.html

В Лондоне задержали почти 70 человек за время траура по Елизавете II

В Лондоне задержали почти 70 человек за время траура по Елизавете II - РИА Новости, 20.09.2022

В Лондоне задержали почти 70 человек за время траура по Елизавете II

Полиция Лондона задержала не менее 67 человек во время операции по обеспечению безопасности после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:13

2022-09-20T09:13

2022-09-20T09:13

в мире

елизавета ii

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шотландия

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Полиция Лондона задержала не менее 67 человек во время операции по обеспечению безопасности после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ведомства.Отмечается, что, хотя лондонская полиция пока не предоставляла никакой статистики по характеру и причинам арестов, несколько человек были задержаны в связи с протестами против монархии.Ранее сообщалось о нескольких задержанных за протесты против монархии. Многие правозащитные организации и члены британского парламента выразили несогласие с задержаниями, в которых усмотрели нарушение свободы слова.Королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков. После этого состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи.

https://ria.ru/20220920/protest-1818027749.html

https://ria.ru/20220916/london-1817189945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, елизавета ii, лондон, великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii