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Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
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Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики сказать "да" на референдуме о вхождении республики в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:29
2022-09-20T17:33
луганская народная республика
россия
в мире
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики сказать "да" на референдуме о вхождении республики в состав РФ."Я призываю всех сказать свое "ДА!" за будущее, за победу, за Россию. Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, и мы идем на референдум!" - написал он в Telegram-канале.
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луганская народная республика, россия, в мире, референдум в донбассе
Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Референдум в Донбассе
17:29 20.09.2022 (обновлено: 17:33 20.09.2022)
 
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме

Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме о вхождении в состав России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики сказать "да" на референдуме о вхождении республики в состав РФ.
"Я призываю всех сказать свое "ДА!" за будущее, за победу, за Россию. Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, и мы идем на референдум!" - написал он в Telegram-канале.

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