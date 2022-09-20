https://ria.ru/20220920/lnr-1818228000.html
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики сказать "да" на референдуме о вхождении республики в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:29
2022-09-20T17:29
2022-09-20T17:33
луганская народная республика
россия
в мире
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики сказать "да" на референдуме о вхождении республики в состав РФ."Я призываю всех сказать свое "ДА!" за будущее, за победу, за Россию. Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, и мы идем на референдум!" - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220920/nablyudenie-1818190512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, в мире, референдум в донбассе
Луганская Народная Республика, Россия, В мире, Референдум в Донбассе
17:29 20.09.2022 (обновлено: 17:33 20.09.2022)
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме
Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме о вхождении в состав России