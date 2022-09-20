https://ria.ru/20220920/lnr-1818228000.html

Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме

Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Глава ЛНР призвал всех сказать "да" на референдуме

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики сказать "да" на референдуме о вхождении республики в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:29

2022-09-20T17:29

2022-09-20T17:33

луганская народная республика

россия

в мире

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики сказать "да" на референдуме о вхождении республики в состав РФ."Я призываю всех сказать свое "ДА!" за будущее, за победу, за Россию. Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, и мы идем на референдум!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/nablyudenie-1818190512.html

луганская народная республика

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, в мире, референдум в донбассе