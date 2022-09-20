https://ria.ru/20220920/lnr-1818171130.html
Украинские военные обстреляли из HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР
Украинские военные обстреляли из HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские военные обстреляли из HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР
Украинские войска выпустили по Нижней Дуванке в ЛНР три ракеты HIMARS, частично разрушены детский сад, школа, сообщило во вторник представительство ЛНР в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:20
2022-09-20T15:20
2022-09-20T15:25
специальная военная операция на украине
сцкк
луганская народная республика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg
ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Нижней Дуванке в ЛНР три ракеты HIMARS, частично разрушены детский сад, школа, сообщило во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.32 (совпадает с мск – ред.) по населенному пункту Нижняя Дуванка (Сватовский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сцкк, луганская народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Луганская Народная Республика, В мире, Украина
15:20 20.09.2022 (обновлено: 15:25 20.09.2022)
Украинские военные обстреляли из HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР
СЦКК ЛНР: ВСУ выпустили три ракеты из HIMARS по Нижней Дуванке