https://ria.ru/20220920/lnr-1818171130.html

Украинские военные обстреляли из HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские военные обстреляли из HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские военные обстреляли из HIMARS Нижнюю Дуванку в ЛНР

Украинские войска выпустили по Нижней Дуванке в ЛНР три ракеты HIMARS, частично разрушены детский сад, школа, сообщило во вторник представительство ЛНР в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:20

2022-09-20T15:20

2022-09-20T15:25

специальная военная операция на украине

сцкк

луганская народная республика

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg

ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Нижней Дуванке в ЛНР три ракеты HIMARS, частично разрушены детский сад, школа, сообщило во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.32 (совпадает с мск – ред.) по населенному пункту Нижняя Дуванка (Сватовский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). В результате обстрела частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия. Дополнительная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сцкк, луганская народная республика, в мире, украина