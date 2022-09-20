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Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами - РИА Новости, 20.09.2022
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами
Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу о ее вхождении в состав РФ, сообщает информационное агентство... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:07
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
россия
референдум в донбассе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу о ее вхождении в состав РФ, сообщает информационное агентство Луганской Народной Республики "ЛуганскИнформЦентр" со ссылкой на представителя главы ЛНР в Народном совете."Находящиеся за пределами ЛНР жители Республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения Республики в состав России, сообщила полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.
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луганская народная республика, в мире, россия, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Россия, Референдум в Донбассе
14:07 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
 
Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами

Граждане ЛНР, живущие за ее пределами, тоже смогут проголосовать на референдуме

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМужчина на улице в Луганске
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина на улице в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу о ее вхождении в состав РФ, сообщает информационное агентство Луганской Народной Республики "ЛуганскИнформЦентр" со ссылкой на представителя главы ЛНР в Народном совете.
"Находящиеся за пределами ЛНР жители Республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения Республики в состав России, сообщила полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.

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