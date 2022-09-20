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Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами

Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами - РИА Новости, 20.09.2022

Жители ЛНР смогут проголосовать на референдуме и за ее пределами

Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу о ее вхождении в состав РФ, сообщает информационное агентство... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:07

2022-09-20T14:07

2022-09-20T15:08

специальная военная операция на украине

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референдум в донбассе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Находящиеся за пределами ЛНР жители республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу о ее вхождении в состав РФ, сообщает информационное агентство Луганской Народной Республики "ЛуганскИнформЦентр" со ссылкой на представителя главы ЛНР в Народном совете."Находящиеся за пределами ЛНР жители Республики смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения Республики в состав России, сообщила полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, россия, референдум в донбассе