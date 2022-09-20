https://ria.ru/20220920/lizing-1818218322.html

ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг

ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг - РИА Новости, 20.09.2022

ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг

Небольшие российские компании адаптируются к рыночной ситуации и возобновляют закупки автомобилей и спецтехники несмотря на их подорожание и более ограниченный... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:12

2022-09-20T17:12

2022-09-20T17:12

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Небольшие российские компании адаптируются к рыночной ситуации и возобновляют закупки автомобилей и спецтехники несмотря на их подорожание и более ограниченный выбор.Как сообщает пресс-служба банка, об этом в ходе конференции "Российский лизинг: стабилизация бизнеса и выход на новую орбиту 2022" рассказал директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.Он напомнил, что лизинг – это эффективный инструмент финансирования малого и среднего бизнеса. "В нашей компании на одного клиента приходится в среднем полторы единицы автомобильной или специальной техники", - добавил Киселев.По данным ФНС, на июль 2022 г. в России было зарегистрировано более 5,6 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства. Их число осталось неизменным по сравнению с июлем 2021 года. В августе ВТБ Лизинг передал компаниям этого сегмента более 2,2 тысячи транспортных средств, что практически соответствует уровню продаж февраля этого года. Больше всего транспорта приобрели логистические (27%), строительные (22%) и производственные (10%) предприятия."Спрос на автолизинг стимулируют и государственные меры поддержки. Это, в том числе, снижение ключевой ставки, вслед за которой пришли в равновесие на рынке ставки по лизинговым договорам. Конечно, программы льготного лизинга Минпромторга, которые позволяют дополнительно снизить для бизнеса стоимость техники российского производства, также позитивно влияют на рынок лизинга. Лизинговые компании, в свою очередь, улучшают условия для клиентов", - сказал Киселев.

https://ria.ru/20220721/lizing-1804057663.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб лизинг, втб, россия, новости компаний - экономика