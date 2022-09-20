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ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг - РИА Новости, 20.09.2022
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ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг
ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг - РИА Новости, 20.09.2022
ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг
Небольшие российские компании адаптируются к рыночной ситуации и возобновляют закупки автомобилей и спецтехники несмотря на их подорожание и более ограниченный... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:12
2022-09-20T17:12
втб лизинг
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Небольшие российские компании адаптируются к рыночной ситуации и возобновляют закупки автомобилей и спецтехники несмотря на их подорожание и более ограниченный выбор.Как сообщает пресс-служба банка, об этом в ходе конференции "Российский лизинг: стабилизация бизнеса и выход на новую орбиту 2022" рассказал директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.Он напомнил, что лизинг – это эффективный инструмент финансирования малого и среднего бизнеса. "В нашей компании на одного клиента приходится в среднем полторы единицы автомобильной или специальной техники", - добавил Киселев.По данным ФНС, на июль 2022 г. в России было зарегистрировано более 5,6 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства. Их число осталось неизменным по сравнению с июлем 2021 года. В августе ВТБ Лизинг передал компаниям этого сегмента более 2,2 тысячи транспортных средств, что практически соответствует уровню продаж февраля этого года. Больше всего транспорта приобрели логистические (27%), строительные (22%) и производственные (10%) предприятия."Спрос на автолизинг стимулируют и государственные меры поддержки. Это, в том числе, снижение ключевой ставки, вслед за которой пришли в равновесие на рынке ставки по лизинговым договорам. Конечно, программы льготного лизинга Минпромторга, которые позволяют дополнительно снизить для бизнеса стоимость техники российского производства, также позитивно влияют на рынок лизинга. Лизинговые компании, в свою очередь, улучшают условия для клиентов", - сказал Киселев.
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втб лизинг, втб, россия, новости компаний - экономика
ВТБ Лизинг, ВТБ, Россия, Новости компаний - Экономика
17:12 20.09.2022
 

ВТБ Лизинг: малый и средний бизнес восстанавливает спрос на лизинг

© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Небольшие российские компании адаптируются к рыночной ситуации и возобновляют закупки автомобилей и спецтехники несмотря на их подорожание и более ограниченный выбор.
Как сообщает пресс-служба банка, об этом в ходе конференции "Российский лизинг: стабилизация бизнеса и выход на новую орбиту 2022" рассказал директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.
"Мы наблюдаем восстановление спроса на лизинг автомобилей и спецтехники. Во-первых, часто бизнес, в отличие от физических лиц, не может отложить покупку техники - для компаний это средство производства, необходимое для осуществления их деятельности. Мы видим, что наши клиенты активно участвуют в госзаказах, выступая в роли субподрядчиков на инфраструктурных проектах, реализация которых не просто не останавливается, но и набирает обороты. Во-вторых, предприниматели всегда ищут новые возможности для увеличения прибыли и снижения издержек. Если какой-то бизнес-проект не взлетел, они переносят фокус на другую сферу деятельности, но не снижают активность", - отметил Киселев.
Он напомнил, что лизинг – это эффективный инструмент финансирования малого и среднего бизнеса. "В нашей компании на одного клиента приходится в среднем полторы единицы автомобильной или специальной техники", - добавил Киселев.
По данным ФНС, на июль 2022 г. в России было зарегистрировано более 5,6 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства. Их число осталось неизменным по сравнению с июлем 2021 года. В августе ВТБ Лизинг передал компаниям этого сегмента более 2,2 тысячи транспортных средств, что практически соответствует уровню продаж февраля этого года. Больше всего транспорта приобрели логистические (27%), строительные (22%) и производственные (10%) предприятия.
"Спрос на автолизинг стимулируют и государственные меры поддержки. Это, в том числе, снижение ключевой ставки, вслед за которой пришли в равновесие на рынке ставки по лизинговым договорам. Конечно, программы льготного лизинга Минпромторга, которые позволяют дополнительно снизить для бизнеса стоимость техники российского производства, также позитивно влияют на рынок лизинга. Лизинговые компании, в свою очередь, улучшают условия для клиентов", - сказал Киселев.

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