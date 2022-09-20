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Союзные силы отбили атаки ВСУ в направлении Красного Лимана - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/liman-1818067739.html
Союзные силы отбили атаки ВСУ в направлении Красного Лимана
Союзные силы отбили атаки ВСУ в направлении Красного Лимана - РИА Новости, 20.09.2022
Союзные силы отбили атаки ВСУ в направлении Красного Лимана
Украинские военные попытались совершить прорыв в направлении Красного Лимана, но эти попытки отбили союзные силы, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:16
2022-09-20T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
красный лиман
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские военные попытались совершить прорыв в направлении Красного Лимана, но эти попытки отбили союзные силы, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Если брать сам Красный Лиман и Ямполь, противник также делает, пусть редкие, но попытки вылазок диверсионных групп, нашими силами это все отбивается", — сказал он в эфире "Соловьев Live".Ранее Пушилин назвал этот участок боевых действий самым сложным. По его словам, ВСУ перешли к артиллерийским обстрелам данных населенных пунктов.Красный Лиман находится под контролем подразделений ДНР, ЛНР и российских военных. Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
украина
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в мире, денис пушилин, красный лиман, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Красный Лиман, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:16 20.09.2022 (обновлено: 13:57 20.09.2022)
 
Союзные силы отбили атаки ВСУ в направлении Красного Лимана

Пушилин сообщил об отбитых союзными силами атаках ВСУ в направлении Красного Лимана

© РИА Новости / Мария МарикянКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Красный Лиман. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские военные попытались совершить прорыв в направлении Красного Лимана, но эти попытки отбили союзные силы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Если брать сам Красный Лиман и Ямполь, противник также делает, пусть редкие, но попытки вылазок диверсионных групп, нашими силами это все отбивается", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
Ранее Пушилин назвал этот участок боевых действий самым сложным. По его словам, ВСУ перешли к артиллерийским обстрелам данных населенных пунктов.
Красный Лиман находится под контролем подразделений ДНР, ЛНР и российских военных.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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