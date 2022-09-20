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В Совфеде допустили выходку западных делегаций в ООН на выступлении Лаврова - РИА Новости, 20.09.2022
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В Совфеде допустили выходку западных делегаций в ООН на выступлении Лаврова
В Совфеде допустили выходку западных делегаций в ООН на выступлении Лаврова - РИА Новости, 20.09.2022
В Совфеде допустили выходку западных делегаций в ООН на выступлении Лаврова
Западные делегации могут покинуть зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления главы российского МИД Сергея Лаврова, но их выходки толком никто не... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:37
2022-09-20T10:44
в мире
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
совет федерации рф
россия
владимир джабаров
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Западные делегации могут покинуть зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления главы российского МИД Сергея Лаврова, но их выходки толком никто не заметит, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Смею предположить, что наши западные "партнёры" для того, чтобы продемонстрировать "изоляцию" России, солидарно покинут в момент выступления российского министра зал заседаний. Думаю, что подобную выходку 20-30 стран, представляющих НАТО и ЕС, никто толком и не заметит", - написал сенатор в своем Telegram-канале.При этом Джабаров убеждён, что эти делегации, выйдя из зала заседания, "наперегонки побегут" в кабинеты своих представительств при ООН, чтобы, используя прямую трансляцию из зала пленарных заседаний, внимательнейшим образом выслушать выступление Лаврова. "Возможно, я ошибаюсь. И наши оппоненты поведут себя достойно, не будут делать никаких демаршей. Но что-то подсказывает, что это будет именно так, как я предположил", - отметил он.По словам Джабарова, российская делегация по главе с Лавровым в ближайшее вылетит в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН.
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в мире, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, россия, владимир джабаров
В мире, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Джабаров
10:37 20.09.2022 (обновлено: 10:44 20.09.2022)
 
В Совфеде допустили выходку западных делегаций в ООН на выступлении Лаврова

Сенатор Джабаров не исключил выходки западных делегаций на выступлении Лаврова на ГА ООН

© РИА Новости / Роман МахмутовЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Западные делегации могут покинуть зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления главы российского МИД Сергея Лаврова, но их выходки толком никто не заметит, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Смею предположить, что наши западные "партнёры" для того, чтобы продемонстрировать "изоляцию" России, солидарно покинут в момент выступления российского министра зал заседаний. Думаю, что подобную выходку 20-30 стран, представляющих НАТО и ЕС, никто толком и не заметит", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
При этом Джабаров убеждён, что эти делегации, выйдя из зала заседания, "наперегонки побегут" в кабинеты своих представительств при ООН, чтобы, используя прямую трансляцию из зала пленарных заседаний, внимательнейшим образом выслушать выступление Лаврова. "Возможно, я ошибаюсь. И наши оппоненты поведут себя достойно, не будут делать никаких демаршей. Но что-то подсказывает, что это будет именно так, как я предположил", - отметил он.
По словам Джабарова, российская делегация по главе с Лавровым в ближайшее вылетит в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН.
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В миреСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФРоссияВладимир Джабаров
 
 
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