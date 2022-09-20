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Крупный дистрибьютор выступил против параллельного импорта алкоголя - РИА Новости, 20.09.2022
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Крупный дистрибьютор выступил против параллельного импорта алкоголя
Крупный дистрибьютор выступил против параллельного импорта алкоголя - РИА Новости, 20.09.2022
Крупный дистрибьютор выступил против параллельного импорта алкоголя
Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, выступил против разрешения ввозить алкогольную продукцию в страну в рамках параллельного импорта,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:19
2022-09-20T08:19
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, выступил против разрешения ввозить алкогольную продукцию в страну в рамках параллельного импорта, из-за риска ввоза контрафакта, сообщил РИА Новости президент компании Вениамин Грабар.Накануне вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о возможности включения алкоголя в перечень для параллельного импорта нужно принять до конца сентября, что обусловлено необходимостью ритейлеров успеть закупить напитки к новогодним праздникам. "Разрешение ввозить любой алкоголь в рамках параллельного импорта чревато импортом некачественного контрафактного алкоголя… Мы категорически против попадания таких, опасных для жизни наших граждан, напитков в Россию", - заявил Грабар.Грабар добавил, что также есть иностранные компании, готовые работать на российском рынке. "При всей внушительности размеров долей рынка покинувших российский рынок компаний, на Западе есть еще десятки производителей, готовых работать с Россией. Они вполне могут заменить ушедших с рынка производителей коньяка, виски, шампанского и ликеров аналогичной импортной продукцией", - продолжил он.Кроме того, по его словам, растет ассортимент и качество российских производителей, которые сейчас могут предложить почти все виды напитков в отечественном исполнении по существенно лучшей для покупателя цене и качеству. "Мы прогнозируем, что в течение двух лет российские производители смогут заменить все виды импортных алкогольных напитков отечественным ассортиментом", - заключил он.В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. В письме отмечалось, что заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство.После этого, в сентябре, Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта. Следом председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил агентству, что включение алкоголя в перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту в Россию, не приведёт к росту контрафакта на рынке за счёт системы прослеживаемости и возможной уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220911/alkogol-1815931777.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
08:19 20.09.2022
 
Крупный дистрибьютор выступил против параллельного импорта алкоголя

Крупный дистрибьютор предупредил о риске контрафакта при параллельном импорте алкоголя

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПродажа алкоголя в магазине
Продажа алкоголя в магазине - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Продажа алкоголя в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ladoga, крупный дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию, выступил против разрешения ввозить алкогольную продукцию в страну в рамках параллельного импорта, из-за риска ввоза контрафакта, сообщил РИА Новости президент компании Вениамин Грабар.
Накануне вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что решение о возможности включения алкоголя в перечень для параллельного импорта нужно принять до конца сентября, что обусловлено необходимостью ритейлеров успеть закупить напитки к новогодним праздникам. "Разрешение ввозить любой алкоголь в рамках параллельного импорта чревато импортом некачественного контрафактного алкоголя… Мы категорически против попадания таких, опасных для жизни наших граждан, напитков в Россию", - заявил Грабар.
Грабар добавил, что также есть иностранные компании, готовые работать на российском рынке. "При всей внушительности размеров долей рынка покинувших российский рынок компаний, на Западе есть еще десятки производителей, готовых работать с Россией. Они вполне могут заменить ушедших с рынка производителей коньяка, виски, шампанского и ликеров аналогичной импортной продукцией", - продолжил он.
Кроме того, по его словам, растет ассортимент и качество российских производителей, которые сейчас могут предложить почти все виды напитков в отечественном исполнении по существенно лучшей для покупателя цене и качеству. "Мы прогнозируем, что в течение двух лет российские производители смогут заменить все виды импортных алкогольных напитков отечественным ассортиментом", - заключил он.
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В августе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, в том числе Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. В письме отмечалось, что заместить эти товары в ближайшее время не представляется возможным: на российском рынке нет аналогов и технологий, чтобы наладить их производство.
После этого, в сентябре, Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта. Следом председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил агентству, что включение алкоголя в перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту в Россию, не приведёт к росту контрафакта на рынке за счёт системы прослеживаемости и возможной уголовной ответственности.
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