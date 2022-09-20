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В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин
В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин
Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:51
2022-09-20T13:07
кувейт
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причём не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.
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кувейт, россия, в мире, владимир путин
Кувейт, Россия, В мире, Владимир Путин
12:51 20.09.2022 (обновлено: 13:07 20.09.2022)
 
В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия видит возможности взаимодействия с Кувейтом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причём не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 10:27
Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по ШОС
 
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