https://ria.ru/20220920/kuveyt-1818103774.html
В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин
В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин
Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:51
2022-09-20T12:51
2022-09-20T13:07
кувейт
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причём не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.
https://ria.ru/20220916/shos-1817179378.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кувейт, россия, в мире, владимир путин
Кувейт, Россия, В мире, Владимир Путин
12:51 20.09.2022 (обновлено: 13:07 20.09.2022)
В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия видит возможности взаимодействия с Кувейтом
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причём не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.