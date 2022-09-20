https://ria.ru/20220920/kuveyt-1818103774.html

В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин

В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

В сотрудничестве с Кувейтом есть неиспользованные возможности, заявил Путин

Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:51

2022-09-20T12:51

2022-09-20T13:07

кувейт

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом, заявил президент РФ Владимир Путин."Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причём не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.

https://ria.ru/20220916/shos-1817179378.html

кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кувейт, россия, в мире, владимир путин