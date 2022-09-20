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Равшана Куркова: раньше женский персонаж у нас "обслуживал" главного героя - РИА Новости, 20.09.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220920/kurkova-1817886162.html
Равшана Куркова: раньше женский персонаж у нас "обслуживал" главного героя
Равшана Куркова: раньше женский персонаж у нас "обслуживал" главного героя - РИА Новости, 20.09.2022
Равшана Куркова: раньше женский персонаж у нас "обслуживал" главного героя
Новый сериал "Чайки" — про волейболисток. Тренер, жесткий Максим Тополь (Михаил Пореченков), хочет сделать команду чемпионом страны. Капитан Лера (Равшана... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:00
2022-09-20T10:06
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый сериал "Чайки" — про волейболисток. Тренер, жесткий Максим Тополь (Михаил Пореченков), хочет сделать команду чемпионом страны. Капитан Лера (Равшана Куркова) — девушка с непростым прошлым. Спортсменкам предстоит бороться не только за звание лучших, но и с личными проблемами. К премьере проекта исполнительница главной роли рассказала РИА Новости о том, как обстоят дела с равноправием в российской киноиндустрии, что помогает держать форму и почему после рождения ребенка она по-другому подходит к выбору персонажей.— В первой серии "Чаек" герой Михаила Пореченкова произносит фразу "я не работаю с бабами". Вы сталкивались с сексизмом в своей сфере?— Раньше женский персонаж у нас в основном обслуживал (если можно так выразиться) главного героя: она работала, как правило, на развитие его линии, раскрытие его характера. В последние годы ситуация меняется — все больше самодостаточных, сильных, объемных, центральных женских образов в кино и сериалах. И это не может не радовать.— А какое соотношение экранного времени, зарплат, привилегий у актеров и актрис в России?— Насколько я знаю, актерам платят больше. Но, возможно, такая ситуация не только в российском кино.— Это как-то можно изменить?— Было бы честно, если бы ситуация менялась в сторону равноправия. Мы работаем не меньше и в тех же условиях. Но как реально повлиять на положение вещей, я не знаю.— В последнее время снимают много спортивных драм. Чем "Чайки" отличаются от других?— Акцент здесь на личные истории, на победы и поражения за пределами спортивной площадки.— Что было для вас главным вызовом в этом проекте?— Что в сжатые сроки пришось научиться нормально работать с мячом в кадре. До подготовки к съемкам я не играла в волейбол даже на любительском уровне, так что вызов был серьезный.— Как вы тренировались, чтобы выглядеть убедительно в роли профессиональной спортсменки?— Действующая чемпионка России по волейболу Анна Белова занималась нашей подготовкой и перед съемочным процессом, и непосредственно во время него. На крупных планах наша задача — по возможности технически верно отыгрывать удары и падения. А на общих абсолютно у всех актрис были профессиональные дублеры — настоящие волейболистки.— В чем состоит ваша ежедневная спортивная и бьюти-рутина?— Йога несколько раз в неделю, силовые тренировки — периодически. Витамин D и омега-3 употребляю ежедневно, пью много воды, равнодушна к алкоголю, фастфуду, никотину, слежу за количеством сахара. Стараюсь спать не меньше семи-восьми часов в день, ложусь рано.— А что еще делаете, чтобы оставаться в хорошей форме?— Балую себя массажем, когда получается. Не злоупотребляю декоративной косметикой, люблю домашние уходы. Много двигаюсь. Впрочем, с моим образом жизни и с маленьким ребенком особо на диване не посидишь.— Готовы ли вы для роли кардинально изменить фигуру, прическу?— Готова. Главное, чтобы это было необходимо, оправданно и стояла интересная творческая задача.— В интервью вы говорили, что у вас нет актерского образования. И при этом — успешная карьера в кино. Ваш пример — исключение или доказательство того, что все возможно?— Семен Фарада, Вера Глаголева, Хит Леджер, Кристиан Бэйл, Юрий Никулин, который, как известно, окончил цирковое и не учился в театральном, — вот кто сразу приходит на ум. Все эти замечательные артисты не имеют специального актерского образования.Если есть способности и трудолюбие, можно добиться успеха в любом выбранном деле. Но важно понимать, что у каждого своя судьба. Кому-то повезло стартовать с главной ролью в заметном проекте, а кто-то начинает с эпизодов в проходных сериалах и к профессиональной востребованности идет много лет — мой случай, например, такой.Главное — принимать и уважать свой путь, даже когда кажется, что ты в тупике, не опускать руки, продолжать верить и развиваться.— Сейчас вы сами выбираете проекты. Чем руководствуетесь и на какую роль ни за что не согласитесь?— Смотрю на историю, свою героиню в ней, на режиссера, как он работает на пробах, на партнеров. Не соглашаюсь, если предлагают что-то, например, уже неоднократно сыгранное. Или когда слабый сценарий и равнодушный к материалу режиссер.— Расскажите о вашем участии в проекте "Последняя инстанция".— Режиссер Ольга Акатьева, с которой мы работали на проекте "Я читаю", пригласила поучаствовать в "Последней инстанции". Мою героиню показывают в единственном эпизоде в последней серии, но это заявка на одну из главных ролей следующего сезона. Персонаж интересный, плюс Оля собрала отличную команду, поэтому я с удовольствием согласилась.— Не так давно вы стали мамой. Как изменились ваши приоритеты? Оказало ли это влияние на проекты, в которых участвуете?— Да, стала еще более требовательно подходить к выбору, больше не лихачу на съемках, отдаю трюковые и другие опасные вещи дублерам и каскадерам. А в остальном я обычная работающая мама. Все полгода съемок "Чаек", например, сын был со мной — и в Питере, и в Калининграде, и в Сосновом Бору.— Пару лет назад вы говорили: не считаю, что состоялась как актриса. Чего не хватает, чтобы "закрыть гештальт"?— Я говорила — не все еще сыграно из того, что хотелось бы. За эти несколько лет было интересное в плане работы, грех жаловаться. Но еще многое, дай бог, предстоит сделать. Очень надеюсь, у меня будет такая возможность.Новый сериал "Чайки" выходит на телеканале "Россия".
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Анна Нехаева
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интервью - культура, михаил пореченков, вера глаголева, юрий никулин, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, калининград, нижний новгород
Культура, Интервью - Культура, Михаил Пореченков, Вера Глаголева, Юрий Никулин, Кино и сериалы, что посмотреть , Знаменитости, Калининград, Нижний Новгород
08:00 20.09.2022 (обновлено: 10:06 20.09.2022)
 

Равшана Куркова: раньше женский персонаж у нас "обслуживал" главного героя

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Равшана Куркова
Актриса Равшана Куркова - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый сериал "Чайки" — про волейболисток. Тренер, жесткий Максим Тополь (Михаил Пореченков), хочет сделать команду чемпионом страны. Капитан Лера (Равшана Куркова) — девушка с непростым прошлым. Спортсменкам предстоит бороться не только за звание лучших, но и с личными проблемами. К премьере проекта исполнительница главной роли рассказала РИА Новости о том, как обстоят дела с равноправием в российской киноиндустрии, что помогает держать форму и почему после рождения ребенка она по-другому подходит к выбору персонажей.
— В первой серии "Чаек" герой Михаила Пореченкова произносит фразу "я не работаю с бабами". Вы сталкивались с сексизмом в своей сфере?
— Раньше женский персонаж у нас в основном обслуживал (если можно так выразиться) главного героя: она работала, как правило, на развитие его линии, раскрытие его характера. В последние годы ситуация меняется — все больше самодостаточных, сильных, объемных, центральных женских образов в кино и сериалах. И это не может не радовать.
— А какое соотношение экранного времени, зарплат, привилегий у актеров и актрис в России?
— Насколько я знаю, актерам платят больше. Но, возможно, такая ситуация не только в российском кино.
— Это как-то можно изменить?
— Было бы честно, если бы ситуация менялась в сторону равноправия. Мы работаем не меньше и в тех же условиях. Но как реально повлиять на положение вещей, я не знаю.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРавшана Куркова вручает награду на церемонии закрытия 4-го Национального кинофестиваля дебютов "Движение"
Равшана Куркова вручает награду на церемонии закрытия 4-го Национального кинофестиваля дебютов Движение - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Равшана Куркова вручает награду на церемонии закрытия 4-го Национального кинофестиваля дебютов "Движение"
— В последнее время снимают много спортивных драм. Чем "Чайки" отличаются от других?
— Акцент здесь на личные истории, на победы и поражения за пределами спортивной площадки.
— Что было для вас главным вызовом в этом проекте?
— Что в сжатые сроки пришось научиться нормально работать с мячом в кадре. До подготовки к съемкам я не играла в волейбол даже на любительском уровне, так что вызов был серьезный.
© Фото : телеканал "Россия"Кадр из сериала "Чайки"
Кадр из сериала Чайки
1 из 3
Кадр из сериала "Чайки"
© Фото : телеканал "Россия"
© Фото : телеканал "Россия"

Равшана Куркова в сериале "Чайки"

Кадр из сериала Чайки
2 из 3

Равшана Куркова в сериале "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
© Фото : телеканал "Россия"

Спортсменки в сериале "Чайки"

Кадр из сериала Чайки
3 из 3

Спортсменки в сериале "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
1 из 3
Кадр из сериала "Чайки"
© Фото : телеканал "Россия"
2 из 3

Равшана Куркова в сериале "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
3 из 3

Спортсменки в сериале "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
— Как вы тренировались, чтобы выглядеть убедительно в роли профессиональной спортсменки?
— Действующая чемпионка России по волейболу Анна Белова занималась нашей подготовкой и перед съемочным процессом, и непосредственно во время него. На крупных планах наша задача — по возможности технически верно отыгрывать удары и падения. А на общих абсолютно у всех актрис были профессиональные дублеры — настоящие волейболистки.
— В чем состоит ваша ежедневная спортивная и бьюти-рутина?
— Йога несколько раз в неделю, силовые тренировки — периодически. Витамин D и омега-3 употребляю ежедневно, пью много воды, равнодушна к алкоголю, фастфуду, никотину, слежу за количеством сахара. Стараюсь спать не меньше семи-восьми часов в день, ложусь рано.
© Фото : телеканал "Россия"

Волейболистки, сериал "Чайки"

Кадр из сериала Чайки
1 из 2

Волейболистки, сериал "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
© Фото : телеканал "Россия"

Героини сериала "Чайки"

Кадр из сериала Чайки
2 из 2

Героини сериала "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
1 из 2

Волейболистки, сериал "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
2 из 2

Героини сериала "Чайки"

© Фото : телеканал "Россия"
— А что еще делаете, чтобы оставаться в хорошей форме?
— Балую себя массажем, когда получается. Не злоупотребляю декоративной косметикой, люблю домашние уходы. Много двигаюсь. Впрочем, с моим образом жизни и с маленьким ребенком особо на диване не посидишь.
— Готовы ли вы для роли кардинально изменить фигуру, прическу?
— Готова. Главное, чтобы это было необходимо, оправданно и стояла интересная творческая задача.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкАктриса Равшана Куркова на съемке сериала "Жестокий мир мужчин" в Москве
Актриса Равшана Куркова на съемке сериала Жестокий мир мужчин в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Равшана Куркова на съемке сериала "Жестокий мир мужчин" в Москве
— В интервью вы говорили, что у вас нет актерского образования. И при этом — успешная карьера в кино. Ваш пример — исключение или доказательство того, что все возможно?
— Семен Фарада, Вера Глаголева, Хит Леджер, Кристиан Бэйл, Юрий Никулин, который, как известно, окончил цирковое и не учился в театральном, — вот кто сразу приходит на ум. Все эти замечательные артисты не имеют специального актерского образования.
Если есть способности и трудолюбие, можно добиться успеха в любом выбранном деле. Но важно понимать, что у каждого своя судьба. Кому-то повезло стартовать с главной ролью в заметном проекте, а кто-то начинает с эпизодов в проходных сериалах и к профессиональной востребованности идет много лет — мой случай, например, такой.
Главное — принимать и уважать свой путь, даже когда кажется, что ты в тупике, не опускать руки, продолжать верить и развиваться.
© Апгрейд Вижн (2019)

В фильме "Балканский рубеж"

Кадр из фильма Балканский рубеж
1 из 3

В фильме "Балканский рубеж"

© Апгрейд Вижн (2019)
© Расфокус Фильм (2009)Кадр из сериала "Барвиха"
Кадр из сериала Барвиха
2 из 3
Кадр из сериала "Барвиха"
© Расфокус Фильм (2009)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Равшана Куркова на светском завтраке Action в ресторане Red wall в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Актриса Равшана Куркова на светском завтраке Action в ресторане Red wall
3 из 3

Актриса Равшана Куркова на светском завтраке Action в ресторане Red wall в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

В фильме "Балканский рубеж"

© Апгрейд Вижн (2019)
2 из 3
Кадр из сериала "Барвиха"
© Расфокус Фильм (2009)
3 из 3

Актриса Равшана Куркова на светском завтраке Action в ресторане Red wall в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
— Сейчас вы сами выбираете проекты. Чем руководствуетесь и на какую роль ни за что не согласитесь?
— Смотрю на историю, свою героиню в ней, на режиссера, как он работает на пробах, на партнеров. Не соглашаюсь, если предлагают что-то, например, уже неоднократно сыгранное. Или когда слабый сценарий и равнодушный к материалу режиссер.
— Расскажите о вашем участии в проекте "Последняя инстанция".
— Режиссер Ольга Акатьева, с которой мы работали на проекте "Я читаю", пригласила поучаствовать в "Последней инстанции". Мою героиню показывают в единственном эпизоде в последней серии, но это заявка на одну из главных ролей следующего сезона. Персонаж интересный, плюс Оля собрала отличную команду, поэтому я с удовольствием согласилась.
© Forma Pro Films (2017)

Герои фильма "Беглецы"

Кадр из фильма Беглецы
1 из 5

Герои фильма "Беглецы"

© Forma Pro Films (2017)
© Forma Pro Films (2017)Кадр из фильма "Беглецы"
Кадр из фильма Беглецы
2 из 5
Кадр из фильма "Беглецы"
© Forma Pro Films (2017)
© BBC Films (2019)

Кадр из фильма "Нуреев. Белый ворон"

Кадр из фильма Нуреев. Белый ворон
3 из 5

Кадр из фильма "Нуреев. Белый ворон"

© BBC Films (2019)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"

Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
4 из 5

Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Равшана Куркова с сыном перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Открытие VI фестиваля нового российского кино Горький fest
5 из 5

Равшана Куркова с сыном перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 5

Герои фильма "Беглецы"

© Forma Pro Films (2017)
2 из 5
Кадр из фильма "Беглецы"
© Forma Pro Films (2017)
3 из 5

Кадр из фильма "Нуреев. Белый ворон"

© BBC Films (2019)
4 из 5

Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 5

Равшана Куркова с сыном перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
— Не так давно вы стали мамой. Как изменились ваши приоритеты? Оказало ли это влияние на проекты, в которых участвуете?
— Да, стала еще более требовательно подходить к выбору, больше не лихачу на съемках, отдаю трюковые и другие опасные вещи дублерам и каскадерам. А в остальном я обычная работающая мама. Все полгода съемок "Чаек", например, сын был со мной — и в Питере, и в Калининграде, и в Сосновом Бору.
— Пару лет назад вы говорили: не считаю, что состоялась как актриса. Чего не хватает, чтобы "закрыть гештальт"?
— Я говорила — не все еще сыграно из того, что хотелось бы. За эти несколько лет было интересное в плане работы, грех жаловаться. Но еще многое, дай бог, предстоит сделать. Очень надеюсь, у меня будет такая возможность.
Новый сериал "Чайки" выходит на телеканале "Россия".

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