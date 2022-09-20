Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/kuleba-1818245147.html
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 20.09.2022
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:33
2022-09-20T18:33
в мире
дмитрий кулеба
сергей лавров
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, даже если тот этого захочет."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.
https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Украины
18:33 20.09.2022
 
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН

Кулеба заявил, что не встретится с Лавровым на Генассамблее ООН, даже если тот захочет

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, даже если тот этого захочет.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.

Читайте также:

 
В миреДмитрий КулебаСергей ЛавровРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала