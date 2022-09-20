https://ria.ru/20220920/kuleba-1818245147.html
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 20.09.2022
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:33
2022-09-20T18:33
2022-09-20T18:33
в мире
дмитрий кулеба
сергей лавров
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, даже если тот этого захочет."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.
https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Украины
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН
Кулеба заявил, что не встретится с Лавровым на Генассамблее ООН, даже если тот захочет