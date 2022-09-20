https://ria.ru/20220920/kuleba-1818245147.html

Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН

Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН - РИА Новости, 20.09.2022

Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:33

2022-09-20T18:33

2022-09-20T18:33

в мире

дмитрий кулеба

сергей лавров

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид украины

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ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, даже если тот этого захочет."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы.

https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины