11:01 20.09.2022 (обновлено: 11:07 20.09.2022)
Forbes: в Европе разгорается еще один кризис, помимо энергетического
Forbes: помимо кризиса энергоносителей, в Европе возникла нехватка удобрений
Удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители, сообщает Forbes.
"Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги", – иронизирует издание.
Как пишет СМИ, европейские компании используют природный газ для производства азотных удобрений, но из-за высоких цен на энергоносители в связи с прекращением поставок через газопровод "Северный поток" предприятиям приходится сокращать объемы выпуска своего продукта.
Проблема нехватки удобрений также усугубилась из-за антироссийских санкций, которые хоть и не запрещают импорт из России, но ограничивают возможность их производства и поставки в другие страны, указывает издание.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.