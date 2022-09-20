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Forbes: в Европе разгорается еще один кризис, помимо энергетического - РИА Новости, 20.09.2022
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Forbes: в Европе разгорается еще один кризис, помимо энергетического
Forbes: в Европе разгорается еще один кризис, помимо энергетического - РИА Новости, 20.09.2022
Forbes: в Европе разгорается еще один кризис, помимо энергетического
Европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители, сообщает Forbes. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:01
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экономика
европа
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители, сообщает Forbes."Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги", – иронизирует издание.Как пишет СМИ, европейские компании используют природный газ для производства азотных удобрений, но из-за высоких цен на энергоносители в связи с прекращением поставок через газопровод "Северный поток" предприятиям приходится сокращать объемы выпуска своего продукта.Проблема нехватки удобрений также усугубилась из-за антироссийских санкций, которые хоть и не запрещают импорт из России, но ограничивают возможность их производства и поставки в другие страны, указывает издание.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220917/porty-1817503018.html
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экономика, европа, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Европа, Санкции в отношении России, Россия
11:01 20.09.2022 (обновлено: 11:07 20.09.2022)
 
Forbes: в Европе разгорается еще один кризис, помимо энергетического

Forbes: помимо кризиса энергоносителей, в Европе возникла нехватка удобрений

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители, сообщает Forbes.
"Вот последнее в ряду "достижений" ЕС по самострелу в ноги", – иронизирует издание.
Как пишет СМИ, европейские компании используют природный газ для производства азотных удобрений, но из-за высоких цен на энергоносители в связи с прекращением поставок через газопровод "Северный поток" предприятиям приходится сокращать объемы выпуска своего продукта.
Проблема нехватки удобрений также усугубилась из-за антироссийских санкций, которые хоть и не запрещают импорт из России, но ограничивают возможность их производства и поставки в другие страны, указывает издание.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

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