https://ria.ru/20220920/kriminal-1817298778.html

Возвращение Форточника. Кто десять лет держал в страхе жителей Омска

Возвращение Форточника. Кто десять лет держал в страхе жителей Омска - РИА Новости, 20.09.2022

Возвращение Форточника. Кто десять лет держал в страхе жителей Омска

Не оставлял свидетелей и отпечатков пальцев — в Омске задержали 63-летнего подозреваемого в серии изнасилований. По данным СК, он выслеживал девушек и ночью... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:00

2022-09-20T08:00

2022-09-20T08:02

происшествия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьский район

советский район

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Не оставлял свидетелей и отпечатков пальцев — в Омске задержали 63-летнего подозреваемого в серии изнасилований. По данным СК, он выслеживал девушек и ночью залезал к ним в квартиру через окно. Маньяка искали 12 лет. О том, как его нашли, — в материале РИА Новости.Ночной гостьВ конце апреля 2010-го в отдел милиции № 6 Октябрьского района Омска поступило два похожих заявления. Ночью на Космическом проспекте в квартиру на первом этаже проник неизвестный. Изнасиловал хозяйку, прихватил деньги и сбежал через окно. То же самое произошло в соседнем доме через несколько минут.По словам пострадавших, невысокий коренастый мужчина все время светил фонариком в глаза, поэтому разглядеть лицо не удалось. Запомнилась лишь седина в волосах. Оперативники проверили все базы, допросили жителей района, но никто подозрений не вызвал.Спустя месяц — новое нападение, в Советском районе. На этот раз женщина дала серьезный отпор, и преступник отступил. Благодаря ее показаниям составили фоторобот. Ориентировки на мужчину 40-50 лет разослали во все райотделы МВД, а на улицах усилили патрули.В сентябре Форточник, как его прозвали местные, вновь вышел на охоту: за пару дней изнасиловал двух девушек в Советском районе и пригороде Омска."В то время весь город только и говорил о маньяке, — вспоминает местная жительница Елена Иванова (по ее просьбе имя изменено). — Несколько случаев было в поселке Чкаловск на окраине города. Там в квартире на первом этаже жила моя близкая подруга. Открывать на ночь окна она боялась. Многие ставили решетки".Но в нескольких квартирах окна не закрывали намеренно — маньяка там ждала милицейская засада. Народные дружины патрулировали ночные улицы. В райотделы доставляли десятки мужчин, записывали их данные, проверяли алиби. Однако нападения продолжались.Долгая слежкаВ 2011-м маньяк совершил несколько изнасилований в Калачинске, городе в 60 километрах от Омска. Все эти преступления объединили в одно уголовное дело."В чужих квартирах он ориентировался как у себя дома, — рассказывают следователи. — Перед нападением внимательно и долго наблюдал за жертвами: изучал их распорядок дня, привычки, особенности поведения. Если окна были слишком высоко, использовал лестницу или табуретку".Действовал крайне осторожно: в квартиру проникал бесшумно, светил фонариком в лицо, отпечатков пальцев старался не оставлять. Причем нападал не только на одиноких. Некоторые были разведены и жили с маленькими детьми. Маньяк понимал, что ради ребенка мать пойдет на все, и пользовался этим — угрожал расправиться с малышом. Также не брезговал кражами — забирал деньги и ценные вещи.Хотя преступник старался не следить, его ДНК в конце концов определили. Проверка по базам данных ничего не дала, но образцы сохранили.В сентябре 2012-го в Октябрьском районе Форточник изнасиловал 17-летнюю школьницу. Она стала первой несовершеннолетней в длинном списке жертв, где уже числились 11 фамилий.И нападения внезапно прекратились. Оперативники предположили, что насильник либо умер, либо сел в тюрьму за другие преступления, либо покинул регион. Расследование приостановили.Вынужденное затишьеВ сентябре 2022-го в Омске, умело вскрыв сейф, ограбили одну из коммерческих фирм. Медвежатник в спешке обронил воровской инструмент. Хотя отпечатков пальцев не было, эксперты обнаружили следы пота. Результат проверки ошеломил силовиков: генотип совпал с образцами Форточника. По камерам отследили его маршрут и вскоре задержали.Неуловимым насильником оказался 63-летний пенсионер. Его персональные данные и подробности биографии СК пока не раскрывает. Однако известно, что после изнасилования девушки-подростка осенью 2012-го он уехал в соседний Казахстан. Там спустя два года его осудили за серию краж на шесть лет.Сейчас в уголовном деле несколько статей: "Изнасилование", "Покушение на изнасилование", "Незаконное проникновение в жилище" и "Кража". Со следствием маньяк сотрудничает неохотно и вину пока не признает. Сотрудники СК тем временем продолжают собирать доказательства. Не исключено, что список жертв пополнится, поскольку десять лет назад некоторые пострадавшие могли не заявить о случившемся.Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца. Если вину докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772077940.html

https://ria.ru/20211209/ubiystvo-1762800656.html

омск

октябрьский район

советский район

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Омске подозреваемого в изнасилованиях МВД: в Омске задержали серийного насильника, влезавшего к жертвам по ночам через форточку, на его счету 8 преступлений 2022-09-20T08:00 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, советский район