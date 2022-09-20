https://ria.ru/20220920/krakh-1818024410.html
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ - РИА Новости, 20.09.2022
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
Все попытки украинских войск наступать на Херсонскую область терпят крах, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:39
2022-09-20T07:39
2022-09-20T07:43
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Все попытки украинских войск наступать на Херсонскую область терпят крах, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, регион находится под защитой союзных сил.При этом Стремоусов подчеркнул, что украинские войска продолжают обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, но это, считает он, временное явление.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220920/ukazy-1818019539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Запорожская область, Херсон
07:39 20.09.2022 (обновлено: 07:43 20.09.2022)
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: все попытки украинских войск наступать терпят крах