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Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/krakh-1818024410.html
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ - РИА Новости, 20.09.2022
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ
Все попытки украинских войск наступать на Херсонскую область терпят крах, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:39
2022-09-20T07:43
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
запорожская область
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Все попытки украинских войск наступать на Херсонскую область терпят крах, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, регион находится под защитой союзных сил.При этом Стремоусов подчеркнул, что украинские войска продолжают обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, но это, считает он, временное явление.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , запорожская область, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Запорожская область, Херсон
07:39 20.09.2022 (обновлено: 07:43 20.09.2022)
 
Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: все попытки украинских войск наступать терпят крах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Все попытки украинских войск наступать на Херсонскую область терпят крах, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери", - сказал он

По его словам, регион находится под защитой союзных сил.
При этом Стремоусов подчеркнул, что украинские войска продолжают обстреливать города и населенные пункты в Херсонской области, но это, считает он, временное явление.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьЗапорожская областьХерсон
 
 
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