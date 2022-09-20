https://ria.ru/20220920/koronavirus-1818065387.html
В Москве за сутки госпитализировали 336 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 336 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 336 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 4 171 случай COVID-19, 21 человек скончался, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:09
2022-09-20T11:09
2022-09-20T11:09
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 4 171 случай COVID-19, 21 человек скончался, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4 171, госпитализированы 336 человек, выздоровели 8 690 человека, 21 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлено 4 115 новых случая заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 155 349 случаев коронавируса, выздоровели 2 927 135 человек, умерли 45 746 человек.
https://ria.ru/20220920/covid-19-1818010324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 336 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4171 случай заражения коронавирусом