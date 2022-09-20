https://ria.ru/20220920/kornet-1818016730.html

Для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков

Для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков - РИА Новости, 20.09.2022

Для "Корнета" разрабатывают алгоритм обмана активной защиты танков

Для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разрабатывается алгоритм "двойного пуска", позволяющий обманывать комплексы активной защиты РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:39

2022-09-20T03:39

2022-09-20T03:39

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разрабатывается алгоритм "двойного пуска", позволяющий обманывать комплексы активной защиты танков и бронетехники, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Активная защита бронетехники представляет собой систему, поражающую подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды, например с помощью выстреливаемого блока, выбрасывающего осколки.Он уточнил, что "новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний".Многозарядная пусковая установка "Корнет", способная запускать одновременно две ракеты в одном лазерном луче, монтируется на различных шасси, например на бронеавтомобиле "Тигр".Головной разработчик ПТРК "Корнет" - Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы". Комплекс предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Управление ракетой комплекса осуществляется по лазерному лучу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/vooruzhenie-1595068657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, технологии, ростех