https://ria.ru/20220920/korabli-1818256759.html
Корабли ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив
Корабли ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив - РИА Новости, 20.09.2022
Корабли ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив
Американский эсминец и канадский фрегат прошли международными водами Тайваньского пролива, продемонстрировав приверженность союзников принципам "свободного и... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:28
2022-09-20T19:28
2022-09-20T19:28
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Американский эсминец и канадский фрегат прошли международными водами Тайваньского пролива, продемонстрировав приверженность союзников принципам "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", сообщил Седьмой флот США.Проходы военных кораблей между материковой частью КНР и Тайванем были анонсированы на фоне обострения напряженности вокруг острова, который США обещают защищать, а китайские власти считают своей мятежной провинцией."USS "Хиггинс", эсминец класса "Арли Берк" с управляемым ракетным вооружением, во взаимодействии с HMCS "Ванкувер", фрегат класса "Галифакс" королевских ВМС Канады, совершили плановый проход Тайваньским проливом... в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов", - сказано в пресс-релизе.Флот подчеркнул, что проход демонстрирует приверженность США, их союзников и партнеров свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону."Подобного рода сотрудничество представляет собой центральный элемент нашего подхода к безопасному и процветающему региону", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220919/tayvan-1817925521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, тайвань, канада, военно-морские силы сша
В мире, США, Китай, Тайвань, Канада, Военно-морские силы США
Корабли ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив
Седьмой флот: корабли ВМС США и Канады совершили проход через Тайваньский пролив