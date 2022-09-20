https://ria.ru/20220920/korabli-1818256759.html

Корабли ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив

Корабли ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив - РИА Новости, 20.09.2022

Корабли ВМС США и Канады прошли через Тайваньский пролив

Американский эсминец и канадский фрегат прошли международными водами Тайваньского пролива, продемонстрировав приверженность союзников принципам "свободного и... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:28

2022-09-20T19:28

2022-09-20T19:28

в мире

сша

китай

тайвань

канада

военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Американский эсминец и канадский фрегат прошли международными водами Тайваньского пролива, продемонстрировав приверженность союзников принципам "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", сообщил Седьмой флот США.Проходы военных кораблей между материковой частью КНР и Тайванем были анонсированы на фоне обострения напряженности вокруг острова, который США обещают защищать, а китайские власти считают своей мятежной провинцией."USS "Хиггинс", эсминец класса "Арли Берк" с управляемым ракетным вооружением, во взаимодействии с HMCS "Ванкувер", фрегат класса "Галифакс" королевских ВМС Канады, совершили плановый проход Тайваньским проливом... в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов", - сказано в пресс-релизе.Флот подчеркнул, что проход демонстрирует приверженность США, их союзников и партнеров свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону."Подобного рода сотрудничество представляет собой центральный элемент нашего подхода к безопасному и процветающему региону", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220919/tayvan-1817925521.html

https://ria.ru/20220920/bayden-1818210490.html

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китай

тайвань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, тайвань, канада, военно-морские силы сша