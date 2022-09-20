https://ria.ru/20220920/kndr-1818019052.html
Умер глава одной из трех политических партий КНДР
Умер глава одной из трех политических партий КНДР - РИА Новости, 20.09.2022
Умер глава одной из трех политических партий КНДР
Зампреда президиума Верховного народного собрания КНДР и председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Северной Кореи Пак Ён Ир скончался,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:56
2022-09-20T04:56
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СЕУЛ, 20 сен – РИА Новости. Зампреда президиума Верховного народного собрания КНДР и председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Северной Кореи Пак Ён Ир скончался, лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник направил венок к его могиле, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).Венок от имени Ким Чен Ына был возложен к его гробу 19 сентября.Социал-демократическая партия Кореи, одна из трех официально существующих партий в КНДР, была создана в 1945 году и, по мнению экспертов, подконтрольна правящей Трудовой партии Кореи.Пак Ён Ир родился в 1966 году. Ранее занимал пост заместителя председателя Комитета по мирному воссоединению страны, занимающегося межкорейскими отношениями, принимал участие в переговорах северокорейского Красного Креста с Сеулом, руководил с 2013 по 2015 год переговорами по вопросам воссоединения семей, разлученных во время Корейской войны 1950-1953 годов.В июне 2018 года он также присутствовал на переговорах высокого уровня в пункте Панмунджом на межкорейской границе, чтобы обсудить шаги по реализации соглашений, достигнутых во время саммита 27 апреля между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.С 29 августа 2019 года Пак Ён Ир стал заместителем председателя президиума Верховного народного собрания, парламента КНДР.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кндр (северная корея)
В мире, КНДР (Северная Корея)
04:56 20.09.2022 (обновлено: 10:45 20.09.2022)
Умер глава одной из трех политических партий КНДР
Умер председатель Центрального комитета Социал-демократической партии КНДР Пак Ен Ир
СЕУЛ, 20 сен – РИА Новости.
Зампреда президиума Верховного народного собрания КНДР и председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Северной Кореи Пак Ён Ир скончался, лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник направил венок к его могиле, сообщило
Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
"Пак Ён Ир с горячей любовью к Родине и нации самоотверженно боролся за процветание и развитие нашего государства, независимое воссоединение страны", - говорится в сообщении ЦТАК.
Венок от имени Ким Чен Ына был возложен к его гробу 19 сентября.
Социал-демократическая партия Кореи, одна из трех официально существующих партий в КНДР, была создана в 1945 году и, по мнению экспертов, подконтрольна правящей Трудовой партии Кореи.
Пак Ён Ир родился в 1966 году. Ранее занимал пост заместителя председателя Комитета по мирному воссоединению страны, занимающегося межкорейскими отношениями, принимал участие в переговорах северокорейского Красного Креста с Сеулом, руководил с 2013 по 2015 год переговорами по вопросам воссоединения семей, разлученных во время Корейской войны 1950-1953 годов.
В июне 2018 года он также присутствовал на переговорах высокого уровня в пункте Панмунджом на межкорейской границе, чтобы обсудить шаги по реализации соглашений, достигнутых во время саммита 27 апреля между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
С 29 августа 2019 года Пак Ён Ир стал заместителем председателя президиума Верховного народного собрания, парламента КНДР.