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Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
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Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром - РИА Новости, 20.09.2022
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром
Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:30
2022-09-20T14:30
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АФИНЫ, 20 сен - РИА Новости. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным Кипром, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Никосии.Телеканал CNN Turk во вторник cо ссылкой на источники сообщил, что прямые авиарейсы из России в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре"Посольство России опровергает какие-либо переговоры об открытии прямого авиасообщения", - заявил РИА Новости представитель посольства России."Посольством России никаких переговоров на этот счёт никогда не велось. Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась", - сказал представитель посольства.По его словам, посольство не комментирует спекуляции и непроверенные сообщения в отдельных СМИ.
https://ria.ru/20220915/aviasoobschenie-1816974405.html
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в мире, россия, кипр, туризм, новости - туризм, северный кипр
Туризм, В мире, Россия, Кипр, Туризм, Новости - Туризм, Северный Кипр
14:30 20.09.2022
 
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром

Посольство опровергло переговоры о прямом авиасообщении между Россией и Северным Кипром

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
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АФИНЫ, 20 сен - РИА Новости. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным Кипром, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Никосии.
Телеканал CNN Turk во вторник cо ссылкой на источники сообщил, что прямые авиарейсы из России в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре
"Посольство России опровергает какие-либо переговоры об открытии прямого авиасообщения", - заявил РИА Новости представитель посольства России.
"Посольством России никаких переговоров на этот счёт никогда не велось. Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась", - сказал представитель посольства.
По его словам, посольство не комментирует спекуляции и непроверенные сообщения в отдельных СМИ.

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