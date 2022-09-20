https://ria.ru/20220920/kipr-1818146565.html
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром - РИА Новости, 20.09.2022
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром
Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:30
2022-09-20T14:30
2022-09-20T14:30
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АФИНЫ, 20 сен - РИА Новости. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным Кипром, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Никосии.Телеканал CNN Turk во вторник cо ссылкой на источники сообщил, что прямые авиарейсы из России в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре"Посольство России опровергает какие-либо переговоры об открытии прямого авиасообщения", - заявил РИА Новости представитель посольства России."Посольством России никаких переговоров на этот счёт никогда не велось. Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась", - сказал представитель посольства.По его словам, посольство не комментирует спекуляции и непроверенные сообщения в отдельных СМИ.
https://ria.ru/20220915/aviasoobschenie-1816974405.html
https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808770851.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, В мире, Россия, Кипр, Туризм, Новости - Туризм, Северный Кипр
Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром
Посольство опровергло переговоры о прямом авиасообщении между Россией и Северным Кипром
АФИНЫ, 20 сен - РИА Новости. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным Кипром, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Никосии.
Телеканал CNN Turk во вторник cо ссылкой на источники сообщил, что прямые авиарейсы из России в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра
могут начаться в ноябре
"Посольство России опровергает какие-либо переговоры об открытии прямого авиасообщения", - заявил РИА Новости представитель посольства России.
"Посольством России никаких переговоров на этот счёт никогда не велось. Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась", - сказал представитель посольства.
По его словам, посольство не комментирует спекуляции и непроверенные сообщения в отдельных СМИ.