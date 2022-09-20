https://ria.ru/20220920/kipr-1818146565.html

Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром

Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром - РИА Новости, 20.09.2022

Посольство опровергло переговоры о рейсах между Россией и Северным Кипром

Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:30

2022-09-20T14:30

2022-09-20T14:30

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АФИНЫ, 20 сен - РИА Новости. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась, Москва не ведёт каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и северным Кипром, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Никосии.Телеканал CNN Turk во вторник cо ссылкой на источники сообщил, что прямые авиарейсы из России в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре"Посольство России опровергает какие-либо переговоры об открытии прямого авиасообщения", - заявил РИА Новости представитель посольства России."Посольством России никаких переговоров на этот счёт никогда не велось. Никаких действий мы в этом направлении не предпринимали. Такая тема по линии посольства не обсуждалась ни с одной из сторон. Позиция России по кипрскому урегулированию не изменилась", - сказал представитель посольства.По его словам, посольство не комментирует спекуляции и непроверенные сообщения в отдельных СМИ.

https://ria.ru/20220915/aviasoobschenie-1816974405.html

https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808770851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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