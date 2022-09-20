https://ria.ru/20220920/kino-1818080238.html
В Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино "Зимний"
В Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино "Зимний" - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино "Зимний"
Российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" в первый раз пройдет в Москве с 2 по 8 декабря, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:45
2022-09-20T13:45
2022-09-20T13:45
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наталья мокрицкая
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" в первый раз пройдет в Москве с 2 по 8 декабря, сообщает пресс-служба смотра.Он познакомит зрителей с основными итогами сезона. В конкурсную программу войдут художественные полнометражные российские фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2021-2022 годах. Заявки на участие в конкурсе можно отправить до 20 октября. Помимо главного приза, в рамках смотра будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение.Учредители смотра — министерство культуры РФ, "Москино" и "Кинокомпания Альянс". Продюсеры — Максим Королев и генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая."Советское и российское кино всегда имели авторский стиль. В 20-е годы прошлого столетия его создавали великие авторы мирового кинематографа Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов. В 50-е продолжали традицию Андрей Тарковский и Михаил Калатозов. Сегодня мы должны поддержать авторов российского кино, создать для них экспертное сообщество, вырастить новых молодых зрителей, готовых воспринимать сложные и нестандартные картины", — считает Мокрицкая.Площадки фестиваля — кинотеатры "Художественный" и "Москино Космос".
https://ria.ru/20220919/film-1817789515.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, наталья мокрицкая, сергей эйзенштейн, андрей тарковский, москва, россия, москино, художественный (кинотеатр), кино и сериалы, михаил калатозов
Культура, Новости культуры, Наталья Мокрицкая, Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский, Москва, Россия, Москино, Художественный (кинотеатр), Кино и сериалы, Михаил Калатозов
В Москве впервые пройдет фестиваль авторского кино "Зимний"
Фестиваль авторского кино "Зимний" впервые пройдет в Москве 2-8 декабря
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" в первый раз пройдет в Москве с 2 по 8 декабря, сообщает пресс-служба смотра.
Он познакомит зрителей с основными итогами сезона.
В конкурсную программу войдут художественные полнометражные российские фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2021-2022 годах. Заявки на участие в конкурсе можно отправить до 20 октября. Помимо главного приза, в рамках смотра будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение.
Учредители смотра — министерство культуры РФ, "Москино" и "Кинокомпания Альянс". Продюсеры — Максим Королев и генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая.
"Советское и российское кино всегда имели авторский стиль. В 20-е годы прошлого столетия его создавали великие авторы мирового кинематографа Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов. В 50-е продолжали традицию Андрей Тарковский и Михаил Калатозов. Сегодня мы должны поддержать авторов российского кино, создать для них экспертное сообщество, вырастить новых молодых зрителей, готовых воспринимать сложные и нестандартные картины", — считает Мокрицкая.
Площадки фестиваля — кинотеатры "Художественный" и "Москино Космос".