https://ria.ru/20220920/kholod-1818083176.html
Экс-премьер Польши Туск раскрыл правду об условиях жизни поляков
Экс-премьер Польши Туск раскрыл правду об условиях жизни поляков - РИА Новости, 20.09.2022
Экс-премьер Польши Туск раскрыл правду об условиях жизни поляков
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск обрушился с критикой на нынешнего министра климата и окружающей среды Анну Москва за тяжелые условия жизни граждан... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:50
2022-09-20T11:50
2022-09-20T13:25
в мире
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дональд туск
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск обрушился с критикой на нынешнего министра климата и окружающей среды Анну Москва за тяжелые условия жизни граждан страны в преддверии зимних холодов."У знакомого в квартире 15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра Москва на осенне-зимний сезон", — посетовал Туск в соцсетях.На высказывания экс-премьера отреагировали другие польские интернет-пользователи, подтвердившие, что уже в середине сентября граждане вынуждены экономить на отоплении."У меня квартира в Польше в жилом комплексе, где отопление на электричестве. Большинство жителей — пенсионеры. Скорее всего, они с нетерпением ждут введения ограничений на потребление электроэнергии. Веселятся от души. Я думаю, что для них 15 градусов будут роскошью. Другого отопления нет", — рассказала Gnatka."А впереди октябрь, ноябрь, декабрь... Те, кому удастся выжить, могут смело готовиться к участию в соревнованиях по зимнему плаванию в 2024 году. Криокамера перестанет быть чем-то особенным, а охлаждение тела до температуры, близкой к 25 градусам Цельсия, не обязательно повлечет за собой смерть", — считает Zbyszek."Министр Москва похвасталась, что у нее дома 17 градусов и к этому можно привыкнуть. Я никогда в это не поверю. Неужели они думают, что в Польше живут наивные люди?" — поинтересовался Jarek."Помню, когда зимой у нас дома было 15 градусов, в Польше тогда было много угля, но у нас не было денег его купить, потому что не было работы. Но что я могу знать. Из вашей милой и теплой квартиры удобнее писать такие грустные посты..." — заметил Piwolej.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.
https://ria.ru/20220919/ugol-1817775369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, дональд туск, анна москва, польша, москва, газпром, pgnig
В мире, ЖКХ, Дональд Туск, Анна Москва, Польша, Москва, Газпром, PGNiG
11:50 20.09.2022 (обновлено: 13:25 20.09.2022)
Экс-премьер Польши Туск раскрыл правду об условиях жизни поляков
Экс-премьер Польши Туск: поляки живут без горячей воды при температуре 15 градусов в домах
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск обрушился
с критикой на нынешнего министра климата и окружающей среды Анну Москва за тяжелые условия жизни граждан страны в преддверии зимних холодов.
"У знакомого в квартире 15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра Москва
на осенне-зимний сезон", — посетовал Туск в соцсетях.
На высказывания экс-премьера отреагировали другие польские интернет-пользователи, подтвердившие, что уже в середине сентября граждане вынуждены экономить на отоплении.
"У меня дома тоже 15 градусов. Моя мать не будет топить всю зиму, потому что ее пугают счета. Она уже приготовила одеяла, шапки и пледы", — написал grzegorz rusin.
"У меня квартира в Польше в жилом комплексе, где отопление на электричестве. Большинство жителей — пенсионеры. Скорее всего, они с нетерпением ждут введения ограничений на потребление электроэнергии. Веселятся от души. Я думаю, что для них 15 градусов будут роскошью. Другого отопления нет", — рассказала Gnatka.
"А впереди октябрь, ноябрь, декабрь... Те, кому удастся выжить, могут смело готовиться к участию в соревнованиях по зимнему плаванию в 2024 году. Криокамера перестанет быть чем-то особенным, а охлаждение тела до температуры, близкой к 25 градусам Цельсия, не обязательно повлечет за собой смерть", — считает Zbyszek.
"Министр Москва похвасталась, что у нее дома 17 градусов и к этому можно привыкнуть. Я никогда в это не поверю. Неужели они думают, что в Польше живут наивные люди?" — поинтересовался Jarek.
"Помню, когда зимой у нас дома было 15 градусов, в Польше тогда было много угля, но у нас не было денег его купить, потому что не было работы. Но что я могу знать. Из вашей милой и теплой квартиры удобнее писать такие грустные посты..." — заметил Piwolej.
"Печально, но без сюрпризов, припомните, кто голосовал за немедленное эмбарго на уголь..." — призвал Bartosz Brown.
Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром
" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG
. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.