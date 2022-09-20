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Экс-премьер Польши Туск раскрыл правду об условиях жизни поляков

Экс-премьер Польши Туск раскрыл правду об условиях жизни поляков - РИА Новости, 20.09.2022

Экс-премьер Польши Туск раскрыл правду об условиях жизни поляков

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск обрушился с критикой на нынешнего министра климата и окружающей среды Анну Москва за тяжелые условия жизни граждан... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:50

2022-09-20T11:50

2022-09-20T13:25

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск обрушился с критикой на нынешнего министра климата и окружающей среды Анну Москва за тяжелые условия жизни граждан страны в преддверии зимних холодов."У знакомого в квартире 15 градусов и холодная вода в кране. Возможно, это пилотная программа министра Москва на осенне-зимний сезон", — посетовал Туск в соцсетях.На высказывания экс-премьера отреагировали другие польские интернет-пользователи, подтвердившие, что уже в середине сентября граждане вынуждены экономить на отоплении."У меня квартира в Польше в жилом комплексе, где отопление на электричестве. Большинство жителей — пенсионеры. Скорее всего, они с нетерпением ждут введения ограничений на потребление электроэнергии. Веселятся от души. Я думаю, что для них 15 градусов будут роскошью. Другого отопления нет", — рассказала Gnatka."А впереди октябрь, ноябрь, декабрь... Те, кому удастся выжить, могут смело готовиться к участию в соревнованиях по зимнему плаванию в 2024 году. Криокамера перестанет быть чем-то особенным, а охлаждение тела до температуры, близкой к 25 градусам Цельсия, не обязательно повлечет за собой смерть", — считает Zbyszek."Министр Москва похвасталась, что у нее дома 17 градусов и к этому можно привыкнуть. Я никогда в это не поверю. Неужели они думают, что в Польше живут наивные люди?" — поинтересовался Jarek."Помню, когда зимой у нас дома было 15 градусов, в Польше тогда было много угля, но у нас не было денег его купить, потому что не было работы. Но что я могу знать. Из вашей милой и теплой квартиры удобнее писать такие грустные посты..." — заметил Piwolej.Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. Также из-за неоплаты поставок газа в рублях "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт топлива польской PGNiG. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.

https://ria.ru/20220919/ugol-1817775369.html

https://ria.ru/20220915/polsha-1816997416.html

https://ria.ru/20220919/germaniya-1818004136.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, жкх, дональд туск, анна москва, польша, москва, газпром, pgnig