https://ria.ru/20220920/kherson-1818116468.html

Херсонцы готовы отстаивать право быть в составе России, заявили в Госдуме

Херсонцы готовы отстаивать право быть в составе России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Херсонцы готовы отстаивать право быть в составе России, заявили в Госдуме

Своё право в составе России херсонцы даже готовы отстаивать с оружием в руках, они вправе решить вопрос о проведении голосования в любое время, каким бы... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:19

2022-09-20T13:19

2022-09-20T13:19

россия

херсонская область

донбасс

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нато

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Своё право в составе России херсонцы даже готовы отстаивать с оружием в руках, они вправе решить вопрос о проведении голосования в любое время, каким бы напряжённым оно ни было, заявил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."А после последних обстрелов со стороны ВСУ свое право быть в составе России херсонцы даже готовы отстаивать с оружием в руках. Да, они слышали про то, как восемь лет Донбасс сражается за право быть русским, но не думали, что нацисты будут бить и по их городу. Когда это произошло, херсонцы ясно увидели, кто свой, а кто чужой. Кто защищает, а кто "пускает их в расход" в угоду амбициям НАТО в отношении России", - приводят слова Кастюкевича в пресс-службе партии.Он отметил, что не на словах, а на деле жители Херсонской области чувствуют заботу, внимание и защиту российской армии, властей, волонтеров, всех жителей РФ, чего они не ощущали последние 20 лет."Именно поэтому они не мыслят будущего без России, чувствуя себя неотъемлемой частью нашей страны. Референдум юридически закрепит это право. Нарастающая агрессия со стороны фашистского руководства Украины (читай НАТО), заставляет их ускорить свое вхождение в состав России. Жители Херсонщины, по моему мнению, вправе решить вопрос о проведении референдума в любое время. Каким бы напряженным оно ни было", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20220920/kherson-1818110400.html

https://ria.ru/20220920/referendum-1818101053.html

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херсонская область

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Дарья Буймова

россия, херсонская область , донбасс, единая россия, нато, госдума рф, в мире