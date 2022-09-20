https://ria.ru/20220920/kherson-1818091458.html

Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона

Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона - РИА Новости, 20.09.2022

Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона

Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится, заявил замглавы... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:16

2022-09-20T12:16

2022-09-20T12:25

специальная военная операция на украине

россия

политика

кирилл стремоусов

херсонская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."Есть несколько буквально населенных пунктов, но они являются буферной зоной, там ведется еще сейчас отражение атак укранацистов, хотя, как говорят военные, они уже стухли. Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем армии Российской Федерации. Референдум пройдет, если сейчас подпишут документы. И вопрос о входе в состав РФ будет решен", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Кирилл Волков

россия, политика, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр