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Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона
Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона - РИА Новости, 20.09.2022
Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона
Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится, заявил замглавы... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:16
2022-09-20T12:25
специальная военная операция на украине
россия
политика
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."Есть несколько буквально населенных пунктов, но они являются буферной зоной, там ведется еще сейчас отражение атак укранацистов, хотя, как говорят военные, они уже стухли. Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем армии Российской Федерации. Референдум пройдет, если сейчас подпишут документы. И вопрос о входе в состав РФ будет решен", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, политика, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:16 20.09.2022 (обновлено: 12:25 20.09.2022)
 
Херсонская ВГА заявила о контроле над 95 процентами территории региона

Стремоусов: Россия контролирует 95 процентов Херсонской области, референдум пройдет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ.
"Есть несколько буквально населенных пунктов, но они являются буферной зоной, там ведется еще сейчас отражение атак укранацистов, хотя, как говорят военные, они уже стухли. Практически 95% Херсонской области находится под полным контролем армии Российской Федерации. Референдум пройдет, если сейчас подпишут документы. И вопрос о входе в состав РФ будет решен", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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