https://ria.ru/20220920/kherson-1818080981.html

Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума

Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума

Вхождение в состав РФ обезопасит территорию Херсонской области и восстановит историческую справедливость, говорится в заявлении Общественного совета региона. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:40

2022-09-20T11:40

2022-09-20T15:10

херсонская область

россия

нато

в мире

украина

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 20 сен - РИА Новости. Вхождение в состав РФ обезопасит территорию Херсонской области и восстановит историческую справедливость, говорится в заявлении Общественного совета региона.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", - говорится в сообщении Общественного совета."Сегодня мы и наши дети подвергаемся чудовищным актам террора со стороны националистической власти Украины и стран западной Европы - членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения херсонщины", - отметили в совете.

https://ria.ru/20220920/kherson-1818037192.html

https://ria.ru/20220920/referendum-1818052227.html

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Дарья Буймова

херсонская область , россия, нато, в мире, украина, референдумы на освобожденных территориях