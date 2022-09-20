https://ria.ru/20220920/kherson-1818080981.html
Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума
Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума
Вхождение в состав РФ обезопасит территорию Херсонской области и восстановит историческую справедливость, говорится в заявлении Общественного совета региона. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:40
2022-09-20T11:40
2022-09-20T15:10
херсонская область
россия
нато
в мире
украина
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 20 сен - РИА Новости. Вхождение в состав РФ обезопасит территорию Херсонской области и восстановит историческую справедливость, говорится в заявлении Общественного совета региона.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями херсонщины, а вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни", - говорится в сообщении Общественного совета."Сегодня мы и наши дети подвергаемся чудовищным актам террора со стороны националистической власти Украины и стран западной Европы - членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения херсонщины", - отметили в совете.
https://ria.ru/20220920/kherson-1818037192.html
https://ria.ru/20220920/referendum-1818052227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, нато, в мире, украина, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , Россия, НАТО, В мире, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
11:40 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
Общественный совет Херсонской области объяснил необходимость референдума
Общественный совет Херсонской области: вхождение в состав России обезопасит регион