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Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых - РИА Новости, 20.09.2022
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Наука
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Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых
Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых - РИА Новости, 20.09.2022
Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых
Ученые Крымского федерального университета создают независимую от иностранных сервисов систему беспилотного управления сельхозтехникой. По их словам, нейросеть... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:00
2022-09-20T03:00
наука
навигатор абитуриента
технологии
крымский федеральный университет
университетская наука
республика крым
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета создают независимую от иностранных сервисов систему беспилотного управления сельхозтехникой. По их словам, нейросеть разработки может отличить полезное растение от сорняка и различает живые объекты. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Согласно информации авторов проекта, комплекс состоит из разных камер компьютерного зрения, обученной нейросети и системы точного геопозиционирования. При этом, технические характеристики самой сельскохозяйственной техники практически не имеют значения, умное управление может работать как с простой, так и высокотехнологичной сельхозтехникой. Отдельным преимуществом разработки в вузе называют ее автономность от иностранных облачных сервисов и программного обеспечения.Специалисты добавили, что программа корректирует движение транспорта с помощью спутниковых координат и окружающих объектов. Программа умеет отличать сорняки от полезных растений, различает живых существ.В ближайшем будущем ученые планируют научить технику выполнять простые действия, например, покос травы в заданных по карте площадях. Далее начнется совершенствование системы беспилотной агротехники, ей предложат такие задачи как точечное опрыскивание, точечный полив, прополка с помощью компьютерного зрения, подчеркнули в Крымском федеральном университете."В условиях непопулярности аграрных профессий и невысоких зарплат сельхозрабочих использование беспилотников поможет фермерам сэкономить деньги, увеличить производство и решить проблему растущего дефицита кадров. Кроме того, это шаг к превращению сельскохозяйственной области в высокотехнологичное производство с привлечением небольшого количества квалифицированных специалистов", — добавил Овчаренко.Результаты научной работы поспособствуют развитию импортозамещения, так как все программное обеспечение создано в вузе, производство техники так же может осуществляться на отечественной базе, подчеркнул исследователь.Проект "Создание систем беспилотного управления сельскохозяйственной техникой" реализуется в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Исследования выполняются на базе лаборатории "ФабЛаб" Крымского федерального университета.
https://na.ria.ru/20220425/falaleev-1784682480.html
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навигатор абитуриента, технологии, крымский федеральный университет, университетская наука, республика крым, россия
Наука, Навигатор абитуриента, Технологии, Крымский федеральный университет, Университетская наука, Республика Крым, Россия
03:00 20.09.2022
 

Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых

© Фото : пресс-служба Крымского федерального университетаОбразец минитрактора для сельского хозяйства с системой беспилотного управления в лаборатории цифрового творчества "ФабЛаб" КФУ им. В.И. Вернадского
Образец минитрактора для сельского хозяйства с системой беспилотного управления в лаборатории цифрового творчества ФабЛаб КФУ им. В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : пресс-служба Крымского федерального университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета создают независимую от иностранных сервисов систему беспилотного управления сельхозтехникой. По их словам, нейросеть разработки может отличить полезное растение от сорняка и различает живые объекты. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Согласно информации авторов проекта, комплекс состоит из разных камер компьютерного зрения, обученной нейросети и системы точного геопозиционирования. При этом, технические характеристики самой сельскохозяйственной техники практически не имеют значения, умное управление может работать как с простой, так и высокотехнологичной сельхозтехникой. Отдельным преимуществом разработки в вузе называют ее автономность от иностранных облачных сервисов и программного обеспечения.

"Чтобы опробовать представленные нами технологии, их необходимо соединить на базе любой движущейся сельхозтехники, для начала — это будет минитрактор, собранный в вузе преподавателями и обучающимися. Сверху мы установим камеры в различных спектрах, в том числе тепловизор, стандартные с разнофокусным расстоянием. С помощью них и программного обеспечения система компьютерного зрения сможет фиксировать объекты, а нейросеть — распознавать их для совершения конкретных действий", — рассказал руководитель лаборатории "ФабЛаб" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Владимир Овчаренко.

© Фото : пресс-служба Крымского федерального университетаСпециалист лаборатории цифрового творчества "ФабЛаб" КФУ им. В.И. Вернадского работает с образцом минитрактора для сельского хозяйства, оснащенным системой беспилотного управления
Специалист лаборатории цифрового творчества ФабЛаб КФУ им. В.И. Вернадского работает с образцом минитрактора для сельского хозяйства, оснащенным системой беспилотного управления - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : пресс-служба Крымского федерального университета
Специалист лаборатории цифрового творчества "ФабЛаб" КФУ им. В.И. Вернадского работает с образцом минитрактора для сельского хозяйства, оснащенным системой беспилотного управления
Специалисты добавили, что программа корректирует движение транспорта с помощью спутниковых координат и окружающих объектов. Программа умеет отличать сорняки от полезных растений, различает живых существ.
В ближайшем будущем ученые планируют научить технику выполнять простые действия, например, покос травы в заданных по карте площадях. Далее начнется совершенствование системы беспилотной агротехники, ей предложат такие задачи как точечное опрыскивание, точечный полив, прополка с помощью компьютерного зрения, подчеркнули в Крымском федеральном университете.
"В условиях непопулярности аграрных профессий и невысоких зарплат сельхозрабочих использование беспилотников поможет фермерам сэкономить деньги, увеличить производство и решить проблему растущего дефицита кадров. Кроме того, это шаг к превращению сельскохозяйственной области в высокотехнологичное производство с привлечением небольшого количества квалифицированных специалистов", — добавил Овчаренко.
Результаты научной работы поспособствуют развитию импортозамещения, так как все программное обеспечение создано в вузе, производство техники так же может осуществляться на отечественной базе, подчеркнул исследователь.
Проект "Создание систем беспилотного управления сельскохозяйственной техникой" реализуется в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Исследования выполняются на базе лаборатории "ФабЛаб" Крымского федерального университета.

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НаукаНавигатор абитуриентаТехнологииКрымский федеральный университетУниверситетская наукаРеспублика КрымРоссия
 
 
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