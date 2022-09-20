https://ria.ru/20220920/kfu-1817878521.html

Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых

Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых - РИА Новости, 20.09.2022

Превратить простой трактор в беспилотник сможет проект российских ученых

Ученые Крымского федерального университета создают независимую от иностранных сервисов систему беспилотного управления сельхозтехникой. По их словам, нейросеть... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:00

2022-09-20T03:00

2022-09-20T03:00

наука

навигатор абитуриента

технологии

крымский федеральный университет

университетская наука

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета создают независимую от иностранных сервисов систему беспилотного управления сельхозтехникой. По их словам, нейросеть разработки может отличить полезное растение от сорняка и различает живые объекты. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Согласно информации авторов проекта, комплекс состоит из разных камер компьютерного зрения, обученной нейросети и системы точного геопозиционирования. При этом, технические характеристики самой сельскохозяйственной техники практически не имеют значения, умное управление может работать как с простой, так и высокотехнологичной сельхозтехникой. Отдельным преимуществом разработки в вузе называют ее автономность от иностранных облачных сервисов и программного обеспечения.Специалисты добавили, что программа корректирует движение транспорта с помощью спутниковых координат и окружающих объектов. Программа умеет отличать сорняки от полезных растений, различает живых существ.В ближайшем будущем ученые планируют научить технику выполнять простые действия, например, покос травы в заданных по карте площадях. Далее начнется совершенствование системы беспилотной агротехники, ей предложат такие задачи как точечное опрыскивание, точечный полив, прополка с помощью компьютерного зрения, подчеркнули в Крымском федеральном университете."В условиях непопулярности аграрных профессий и невысоких зарплат сельхозрабочих использование беспилотников поможет фермерам сэкономить деньги, увеличить производство и решить проблему растущего дефицита кадров. Кроме того, это шаг к превращению сельскохозяйственной области в высокотехнологичное производство с привлечением небольшого количества квалифицированных специалистов", — добавил Овчаренко.Результаты научной работы поспособствуют развитию импортозамещения, так как все программное обеспечение создано в вузе, производство техники так же может осуществляться на отечественной базе, подчеркнул исследователь.Проект "Создание систем беспилотного управления сельскохозяйственной техникой" реализуется в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Исследования выполняются на базе лаборатории "ФабЛаб" Крымского федерального университета.

https://na.ria.ru/20220425/falaleev-1784682480.html

https://ria.ru/20211129/dgtu-1760879296.html

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навигатор абитуриента, технологии, крымский федеральный университет, университетская наука, республика крым, россия