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Иркутск: En+ Group с заботой о прошлом и мыслями о будущем

Иркутск: En+ Group с заботой о прошлом и мыслями о будущем - РИА Новости, 20.09.2022

Иркутск: En+ Group с заботой о прошлом и мыслями о будущем

Совместить туристическую привлекательность региона с заботой об инфраструктуре места проживания своих сотрудников - одна из целей En+ Group. В Иркутской области РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:58

2022-09-20T14:58

2022-09-20T17:08

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Совместить туристическую привлекательность региона с заботой об инфраструктуре места проживания своих сотрудников - одна из целей En+ Group. В Иркутской области трудятся почти 25 тысяч сотрудников компании и для бизнеса помимо финансовых вопросов - заработной платы, социальных гарантии, важно создавать комфортную городскую среду. Энергетики знают, как сделать это наиболее эффективно.В драматичной истории ипподрома поставлена точкаОдним из главных мест притяжения иркутян с 1900 годов был городской ипподром. В сибирском купеческом городе не было недостатка в желающих посмотреть на скаковые соревнования и бега.Но с началом двухтысячных территория пришла в упадок, а в 2015 году, некогда популярное место оказалось в состоянии банкротства и чуть не было продано на торгах.Отстоять ипподром, не превратить знаковое место в очередной микрорайон с высотками помогла компания En+ Group после того, как ее основатель Олег Дерипаска по просьбе конников и неравнодушных иркутян лично вмешался в ситуацию. Специалисты холдинга совместно с властями приняли меры, благодаря которым объект приобрел статус культурного наследия. Так удалось предотвратить продажу активов ипподрома без гарантий сохранения его основной функции, погасить накопленную за несколько лет задолженность.Благодаря финансовой поддержке En+ Group в этом году были проведены первые восстановительные работы – установили трибуны на 900 мест, возвели гостевые конюшни на 40 денников, поставили ограждения, дорожки.В этом году ипподром начал свою вторую жизнь. Открылся 122-й беговой сезон, снова появились зрители, взрослые, дети. Даже удалось организовать самые статусные региональные соревнования на призы губернатора Иркутской области. В последний раз они проводились здесь в 2008 году. Словом, ипподром после банкротства получил второе дыхание.Сегодня на ипподроме занимаются порядка 500 человек - 8 конноспортивных клубов и группы иппотерапии, на постое 94 лошади. В планах проводить мероприятия, расширяя географию участников, приглашая конников из Иркутской области, но и Бурятии, Забайкальского края, Красноярска и Новосибирска.Потенциал ипподрома огромен – относительно недалеко от Иркутска живут народы, для которых коневодство неотъемлемая часть их истории и культуры. Причем речь идет не только о России, но также о Монголии и Китае.В планах директора сделать в Иркутске аналог "Акбузата" - ипподрома, который расположен в Уфе и считается одним из лучших в стране. Есть договоренности, что уфимские коллеги помогут с проектной документацией. Архитекторы доработают ее с учетом северных климатических условий, территориальных возможностей, после чего внесут свои предложения в общую концепцию возрождения комплекса.Визитная карточка Иркутска - новое общественное пространство на набережнойИркутские набережные являются местом притяжения не только для местных жителей, но и гостей города. Новая история Цесовской набережной началась несколько лет назад, когда расположенная там старая ТЭЦ была закрыта, а ее территория, благодаря инвестиционному проекту компании En+ Group, стала трансформироваться в современное общественное пространство на набережной.Для того, чтобы проект ничем не уступал мировым трендам в области дизайна и архитектуры, основатель компании Олег Дерипаска пригласил японского архитектора с мировым именем Кенго Куму.Кенго часто говорит о том, что он работает не с готовыми объектами, а со средой, и именно под неё он "подстраивает" свои архитектурные решения. Это - нестандартный проект конгломерации площади и зданий. Творческая команда постаралась отразить монохромную красоту деревьев в фасадах зданий, где некоторые элементы выполнены из древесины, ведь именно дерево может придать уют проекту и теплоту пространства", - отмечает Кенго Кума. "Мой проект покажет всему миру уникальность сибирской природы, у Иркутска большое будущее. Его природа и лесная промышленность хорошо развиты и если найти правильный баланс и объединить их воедино, то в будущем в Иркутске может появиться большое количество новых и интересных проектов", - подчеркнул он. Жители города надеются, что примеру En+ Group последуют и другие инвесторы, чтобы вся набережная выглядела достойно и современно, а власти наконец займутся ее берегоукреплением и благоустройством.Вторая жизнь Курбатовских баньНа Цесовской набережной Иркутска активными темпами идут строительные работы по восстановлению Курбатовских бань. Они были основаны в 1892 году и находились во владении купца Н. П. Курбатова.Первых посетителей бани приняли в 1896 году и на протяжении десятилетий пользовались поистине всенародной любовью иркутян. Это было не просто место для мытья – туда приходили на отдых семьями, нередко чтобы попасть в баню приходилось стоять в очереди.Интерьеры были просты, но продуманы до мелочей, во внутренней отделке использовались керамика и хайтинский фарфор.Еще в банях была своя уникальная система вентиляции - стены вентилировались изнутри. Во время ремонта в советские годы продухи (отверстия в фундаменте) или часть из них закрывались, что привело к порче кирпича и развитию грибка.Началом краха здания стали 90- е годы. Тогда помещения сдавались в аренду, арендаторы не несли никаких обязательств по сохранению объекта и здание стало постепенно разрушаться.Судьбой объекта культурного наследия также заинтересовалась En+ Group, сегодня там идут активные работы по возрождению бань.Курбатовские бани получат вторую жизнь и будут соответствовать всем современным требованиям. Компания En+ Group воссоздаст прежний облик знакового для города и горожан места, сделает его объектом притяжения для горожан. На территории планируется разместить банный комплекс и гостиницу, а также подземную парковку.Детская эко-площадка на зависть взрослымРебятне Иркутска повезло - компания En+ Group преподнесла им уникальный подарок- эко- площадку. Все оборудование выполнено из прочного и экологичного материала - древесины робинии, использованы покрытия из песка, щепы, гравия и резины, высажены деревья и кустарники.Игровая зона расположилась у пикник-парка Якоби, рядом с плотиной ГЭС. Там разместились несколько игровых зон для детей разных возрастов.Все оборудование изготовлено одним из ведущих мировых производителей детских площадок.Площадка разделена на несколько зон с учетом разной активности детей. В игровой зоне установлены качели, карусель, канатная дорога, горка, полоса препятствий, лазательная конструкция, песочная мастерская и игровое оборудование в виде мельницы.Там же предусмотрена зона отдыха для взрослых, а для любителей фото на память - фотозона.Новая локация используется круглогодично, зимой там появится горка и ледяной городок. Но этот проект - не единичная акция компании. По личной инициативе основателя компании En+ Group Олега Дерипаска площадки открыты в Ангарске и Усть-Илимске, Железногорске-Илимском, Дивногорске.

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

en+ group, отдых, россия