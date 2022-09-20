https://ria.ru/20220920/iran-1818155430.html

В ООН призвали власти Ирана расследовать гибель Махсы Амини

В ООН призвали власти Ирана расследовать гибель Махсы Амини - РИА Новости, 20.09.2022

В ООН призвали власти Ирана расследовать гибель Махсы Амини

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Ирана провести беспристрастное расследование гибели 22-летней Махсы Амини,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:48

2022-09-20T14:48

2022-09-20T14:48

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ЖЕНЕВА, 20 сен - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало власти Ирана провести беспристрастное расследование гибели 22-летней Махсы Амини, скончавшейся от сердечного приступа в полицейском участке.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась."Трагическая смерть Махсы Амини и обвинения в пытках и жестоком обращении должны быть быстро, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом, который, в частности, обеспечит ее семье доступ к правосудию и истине", - говорится в заявлении заместителя верховного комиссара ООН по правам человека Нады Аль-Нашиф.Представитель УВКПЧ добавила, что тысячи людей вышли на улицы в нескольких городах Ирана в знак протеста после смерти Амини.Жители обвиняют в смерти девушки полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публиковались видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).Президент Ирана Ибрахим Раиси ранее поручил главе МВД в срочном порядке и с особой точностью расследовать причины и детали гибели Амини. Раиси выразил соболезнования семье погибшей девушки. В понедельник к семье прибыл командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Курдистане, который также выразил ей свои соболезнования и заверил, что будет проведено точное и беспристрастное разбирательство по делу.

https://ria.ru/20220920/iran-1818017930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ибрахим раиси, иран, тегеран (город), курдистан (иран), оон