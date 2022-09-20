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США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен - РИА Новости, 20.09.2022
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США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен
США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен - РИА Новости, 20.09.2022
США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен
США на фоне сообщений о смерти 22-летней Махсы Амини призывают правительство Ирана прекратить "систематические преследования женщин" и разрешить проведение... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:20
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США на фоне сообщений о смерти 22-летней Махсы Амини призывают правительство Ирана прекратить "систематические преследования женщин" и разрешить проведение мирных протестов, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.Представитель госдепа Нед Прайс в свою очередь добавил, что иранские женщины "не должны подвергаться задержаниям, не то что жестоким избиениям" за то, как они одеваются. Он также призвал иранские власти прислушаться к протестующим на фоне смерти Амини.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре, по заявлению правоохранителей, у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб.
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в мире, сша, иран, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Тегеран (город)
04:20 20.09.2022
 
США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен: США призывают правительство Ирана прекратить "преследования женщин"

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США на фоне сообщений о смерти 22-летней Махсы Амини призывают правительство Ирана прекратить "систематические преследования женщин" и разрешить проведение мирных протестов, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"Махса Амини должна была быть сегодня жива. Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают. Мы призываем правительство Ирана остановить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты", - написал Блинкен в Twitter.
Представитель госдепа Нед Прайс в свою очередь добавил, что иранские женщины "не должны подвергаться задержаниям, не то что жестоким избиениям" за то, как они одеваются. Он также призвал иранские власти прислушаться к протестующим на фоне смерти Амини.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре, по заявлению правоохранителей, у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.
Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб.

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