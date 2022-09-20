https://ria.ru/20220920/iran-1818017930.html

США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен

США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен - РИА Новости, 20.09.2022

США призывают Иран прекратить "преследования женщин", заявил Блинкен

США на фоне сообщений о смерти 22-летней Махсы Амини призывают правительство Ирана прекратить "систематические преследования женщин" и разрешить проведение... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:20

2022-09-20T04:20

2022-09-20T04:20

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США на фоне сообщений о смерти 22-летней Махсы Амини призывают правительство Ирана прекратить "систематические преследования женщин" и разрешить проведение мирных протестов, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.Представитель госдепа Нед Прайс в свою очередь добавил, что иранские женщины "не должны подвергаться задержаниям, не то что жестоким избиениям" за то, как они одеваются. Он также призвал иранские власти прислушаться к протестующим на фоне смерти Амини.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре, по заявлению правоохранителей, у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась.Жители обвиняют в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публикуют видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/sanktsii-1817785383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, иран, тегеран (город)